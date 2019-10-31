Джикия: сыграть 5:5 с ЦСКА? Без шансов, мне кажется (видео)

Капитан "Спартака" Георгий Джикия после победы над "Ростовом" (2:1) в 1/8 финала Кубка России традиционно обстоятельно подвёл итоги игры, передаёт корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.

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– Случайность, случайность (улыбается).– Да, не могли последний пас впереди сделать. Слава Богу, мне удалось отдать пас, Джордан отлично открылся. Гол в раздевалку сыграл для нас очень важную роль.– Нет, когда мы забили второй гол, уже играли по счёту. Ребята вышли и обострили игру, забили гол ненужный нам. Они контролировали мяч, но мы контролировали игру нормально.– Понятно, что был на последних минутах угловой, но мы сыграли, выбили, всё хорошо.– Ну а выиграли мы.– Я бы не сказал, что что-то чувствовал. Мы играли в свою игру, у нас хорошо получалось, хорошо владели мячом. Забили два мяча, выиграли, считаю, что закономерно.– Были немножко удивлены, когда узнали стартовый состав, но у нас свои задачи, которые мы выполнили.– Да, но глобально ничего не менял. Как готовились, так и играли.– У всех бывают хорошие и неудачные игры. Сегодня он остался в запасе, то он часть команды, играет важную роль в коллективе. Мы в него верим.– Так и есть, он делает это и сейчас, он хорошо тренируется. Бывают у футболистов разные ситуации.– Не знаю, мне ещё 25, у меня таких мыслей нет. Это его слова, посмотрим.– Я смотрел второй тайм, видел концовку. Такое бывает: не забиваешь ты – забивают тебе.- Не сказал бы, что с "Уфой" проще. Недавно проиграли им на выезде. Непонятно, что лучше.- Да.- 5:5? Без шансов, мне кажется.- Сегодня тоже. Я этот вопрос взял под контроль. Мой ассист не должен пропадать. Покажу ему хороший ресторан. Пусть он продолжает также. Команду устраивают его голы.- Да нет, всегда так бывает. Ребенку подарил футболку. После игры кому-то одна футболка точно принадлежит.- У меня есть опыт игры в три центральных. Все хорошо, налаживаем игру. Тренер объясняет, как и что делать. Будем работать дальше. Все хорошо впитывают, как и что делать.- После победы всегда приятнее подходить к болельщикам. Но и после поражения всегда подхожу. Это часть работы.- По-моему, он единственный (смеется). На самом деле ассист как ассист. Не будем на это внимание обращать.- Смотря какой соперник. Понятно, что "Локомотив" тоже хорошо убегает в контратаки, и если бы мы играли в контроль, они могли бы нас наказать. В целом, первый тайм перетерпели, во втором забили отличные атаки и закономерно выиграли. Сегодня с первых минут увидели, что соперник с первых минут встал в оборону и поэтому катали мяч.