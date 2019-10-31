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Джикия: сыграть 5:5 с ЦСКА? Без шансов, мне кажется (видео)

Капитан "Спартака" Георгий Джикия после победы над "Ростовом" (2:1) в 1/8 финала Кубка России традиционно обстоятельно подвёл итоги игры, передаёт корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Фото: Rusfootball.info
– Твой пас сумасшедший через всю оборону…

– Случайность, случайность (улыбается).

– Насколько сложно было в первом тайме? Под 80% владения, но моменты не могли создать.

– Да, не могли последний пас впереди сделать. Слава Богу, мне удалось отдать пас, Джордан отлично открылся. Гол в раздевалку сыграл для нас очень важную роль.

– Когда «Ростов» перестроился, вышли Шомуродов с Байрамяном, соперник давил и мог сравнять. Концентрации не хватило?

– Нет, когда мы забили второй гол, уже играли по счёту. Ребята вышли и обострили игру, забили гол ненужный нам. Они контролировали мяч, но мы контролировали игру нормально.

– То есть мандража в концовке не было?

– Понятно, что был на последних минутах угловой, но мы сыграли, выбили, всё хорошо.

– Карпин сказал, что после выхода Байрамяна и Шомуродова на поле была одна команда.

– Ну а выиграли мы.



– А Тедеско сказал, что у «Ростова» нет второго состава, что все игроки как машины. Вы почувствовали это на себе?

– Я бы не сказал, что что-то чувствовал. Мы играли в свою игру, у нас хорошо получалось, хорошо владели мячом. Забили два мяча, выиграли, считаю, что закономерно.

– Не было мыслей о том, что у соперника второй состав…

– Были немножко удивлены, когда узнали стартовый состав, но у нас свои задачи, которые мы выполнили.

– Тедеско вносил непосредственно перед матчем какие-то коррективы?

– Да, но глобально ничего не менял. Как готовились, так и играли.

– Что происходит с Шюррле?

– У всех бывают хорошие и неудачные игры. Сегодня он остался в запасе, то он часть команды, играет важную роль в коллективе. Мы в него верим.

– Когда он приехал, было заметно, что он хочет стать здесь лидером. Он очень много подсказывал на тренировках, улыбался.

– Так и есть, он делает это и сейчас, он хорошо тренируется. Бывают у футболистов разные ситуации.

– Шюррле сказал, что у него каждый год возникают мысли о том, что этот сезон может стать последним. Какие ситуации бывают, что появляются такие мысли?

– Не знаю, мне ещё 25, у меня таких мыслей нет. Это его слова, посмотрим.

– Не возникло сожаления, что ЦСКА выиграл у «Уфы»?

– Я смотрел второй тайм, видел концовку. Такое бывает: не забиваешь ты – забивают тебе.

- Что круче в четвертьфинале - дерби с ЦСКА или матч с "Уфой", которая попроще?

- Не сказал бы, что с "Уфой" проще. Недавно проиграли им на выезде. Непонятно, что лучше.

- Смотрели ли вы матч "Ливерпуль" - "Арсенал"?

- Да.

- Возможно ли ожидать чего-то подобного в матче с ЦСКА?

- 5:5? Без шансов, мне кажется.

- Джордан слился с проставы за дубль "Локомотиву"?

- Сегодня тоже. Я этот вопрос взял под контроль. Мой ассист не должен пропадать. Покажу ему хороший ресторан. Пусть он продолжает также. Команду устраивают его голы.

- После матча вы подарили футболку. Это спонтанное решение?

- Да нет, всегда так бывает. Ребенку подарил футболку. После игры кому-то одна футболка точно принадлежит.

- Вам комфортно играть в пять защитников?

- У меня есть опыт игры в три центральных. Все хорошо, налаживаем игру. Тренер объясняет, как и что делать. Будем работать дальше. Все хорошо впитывают, как и что делать.

- После таких матчей приятнее идти к болельщикам?

- После победы всегда приятнее подходить к болельщикам. Но и после поражения всегда подхожу. Это часть работы.

- Это ваш лучший ассист в карьере?

- По-моему, он единственный (смеется). На самом деле ассист как ассист. Не будем на это внимание обращать.

- С "Локо" "Спартак" первый тайм сидел в обороне, а во втором начал атаковать. Сегодня наоборот - в первом тайме 80% времени владели мячом. Что проще, постоянно владеть мячом или играть на контратаках?

- Смотря какой соперник. Понятно, что "Локомотив" тоже хорошо убегает в контратаки, и если бы мы играли в контроль, они могли бы нас наказать. В целом, первый тайм перетерпели, во втором забили отличные атаки и закономерно выиграли. Сегодня с первых минут увидели, что соперник с первых минут встал в оборону и поэтому катали мяч.


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Теги: Джикия Спартак Ростов Карпин Шюррле
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