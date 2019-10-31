Червиченко: ЦСКА выглядит практически во всех компонентах лучше "Спартака"

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Немного лучше чем просто скучно. В первом тайме всё было довольно пресненько, в концовке стало получше. Джордан Ларссон выдал пару хороших матчей, видно что набирает форму, видимо, ему не хватало шведской прохлады, ведь с наступлением холода в Москве он стал смотреться получше. Но уж больно вальяжно играли защитники ростовчан, как Чорлука в недавнем матче против "Спартака" в одном из голевых эпизодов. Пока Ларссон и Бакаев - два самых полезных игрока в "Спартаке".Я бы не сказал, что команда приходит в себя. Сегодня у неё всё складывалось хорошо до тех пор, пока на поле был ростовский дубль. Как только вышли пару человек основы - "Спартак" сразу пропустил, у ворот хозяев поля появились моменты, да и в целом москвичи довольно глубоко сели в оборону в надежде сохранить счёт. Иными словами, с ослабленным соперником "красно-белые" выглядели неплохо, но как только "Ростов" в концовке начал показывать комбинационный футбол - тут же структура игры "Спартака" начала рушиться, все начали метаться по полю. Поэтому пока о каких-то глобальных изменений говорить не стоит.Но радует, что стабильно играет один и тот же состав, причём составленный из сильнейших футболистов команды. Чехарды нет, состав не перекручивают, футболисты начинают привыкать друг к другу. А то Кононов всё время тасовал-тасовал состав, будто сам не понимал что хочет.Таким образом Карпин не просто намекнул, а показал подход команды к нынешней ситуации в РПЛ: "Ростов" хочет побороться за попадание в Лигу чемпионов. На 2 состава не хватает ни людей, ни возможностей, поэтому приоритет отдан чемпионату, где команду ждут 2 сложных матча, и тренер хочет сохранить свежесть игроков. Между чемпионатом и Кубком ставка сделана на чемпионат. Перспективы в Кубке - это ещё бабушка надвое сказала, а в чемпионате в нынешней ситуации есть возможность побороться за Лигу чемпионов.Не думаю, что зимой команды претерпят большие изменения. "Спартак" вряд ли сможет перешагнуть через финансовый фэйр-плей, учитывая летнюю закупку. У ЦСКА, как я понимаю, не лучшая финансовая ситуация. Поэтому глобальных изменений в этих командах я не ожидаю, апеллировать они будут тем, что есть сегодня. И я думаю, что подойдут команды к очной кубковой игре в разных состояниях, ЦСКА наверняка завершит свою жуткую полосу невезения. Сегодня "армейцы" выглядят структурно и практически во всех компонентах лучше "Спартака". У "красно-белых" есть индивидуальности, но пока они не особо оправдывают возложенных на них надежд.