Лидирующий "Зенит" принимает ЦСКА. Идёт первый тайм, пока 0:0

Чемпионат России, 15 тур
"Зенит" - ЦСКА
"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.
19:36 Первая хорошая атака складывалась у ЦСКА, но Влашич не сумел пробросить мяч на Чалова. Но гости всё равно добились права подать угловой.
19:34 "Зенит" взялся за дело. Пару минут ЦСКА судорожно отбивался и даже не думал о том, чтобы убежать в контратаку.
19:31 Жирков чуть было не передал пламенный привет бывшему одноклубнику. Юрий свалился в центр, не заметил сопротивления в опорной зоне (кто бы удивлялся) и неплохо пробил. Акинфеев оказался на месте.
19:26 Хищный Дзюба изящно и легко обманул Карпова в борьбе, но подоспел Дивеев и вынес мяч за лицевую. С последовавшего углового здорово выпрыгивал Иванович, но мяча не достал.
19:23 Придумал "Зенит" интересный розыгрыш углового, низом пошёл мяч на Азмуна, но иранец запустил его на такую высоту, что даже Акинфеев образца ЧМ-2014 не сумел бы забросить его себе в ворота.
19:20 Могло быть опасно! Чалов заработал штрафной, Обляков подал и нашёл в чужой штрафной Бийола. Мяч пошёл сильно в сторону, но позиция и сила подачи максимально подходили под удар головой.
19:18 Чалов сначала пихнул Барриоса, а в следующем эпизоде рухнул как подкошенный после того, как ему на ногу (вроде бы) наступил Вильмар. Как-то не по-"армейски".
Хотя есть и другие мнения.
Вы видели это? Барриос наступает на ногу Чалову в центре поля. Ожидание: повторы со ста камер, обсуждение, возможно, Вар.— Дмитрий Егоров (@edim_sport) November 2, 2019
Реальность: один повтор из космоса и тишина!
Почему так всегда? Как думаете?
19:15 "Зенит" подавливает, но ничего серьёзного. Пока можно отметить, что Дзюба умудрился опередить в эпизоде Облякова, а потом поставил корпус. Ивану надо просыпаться - весной он забил на этом же стадионе красивый гол, так что хавбек может гораздо лучше.
19:11 А вот и первое спорное решение Вилкова. Азмуну следовало бы дать жёлтую за массаж Облякову, но Вилков решил не нагнетать на первых минутах.
В остальном пока - тишина. Ни одного момента.
19:03 Поехали!
19:02 Вот-вот начнём. Так фанаты хозяев встречали команды сегодня.
18:55 Считанные минуты до стартового свистка. Ну что, сделает Дзюба хет-трик во второй игре подряд? Или Акинфеев помешает?
18:40 Остаётся совсем мало времени, так что пора напомнить, что игру будет судить Михаил Вилков. Репутация у арбитра так себе, так что его назначение было воспринято не очень радостно: Петербургу с ним обычно везёт. Совпадение?
Будем надеяться, VAR в любом случае не даст испортить ключевую встречу тура.
18:30 Самое время посмотреть на самые зрелищные голы, которые оформляли в ворота друг друга "Зенит" и ЦСКА за последние годы. У Петербурга эффектных мячей всё-таки побольше, да и вообще красно-синие традиционно не особо успешно играют против "Зенита".
Это ведь не "Спартаку" семь лет не проигрывать.
18:20 Эта игра, конечно, ключевая проверка вратаря Михаила Кержакова, который вытеснил периодически ошибающегося Андрея Лунёва. Если Михаил отлично отстоит и с ЦСКА, вполне возможно, что Лунёва в деле мы не увидим до конца этого года. Сначала скатился Лодыгин, теперь серьёзно сбавил Лунёв. Что вообще с вратарями в "Зените"?
18:10 Чуть меньше часа остаётся до начала главной игры этих выходных. Есть ли у ЦСКА хоть какие-нибудь шансы? Пока что кажется, нет. В прошлом сезоне москвичи побеждали "Зенит", но делали они это дома, да и дела у Гончаренко прошлой осенью шли гораздо лучше.
Состав на #ЗенитЦСКА pic.twitter.com/wRAUesJ4JE— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 2, 2019
"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.
Состав армейцев на матч #ЗенитЦСКА pic.twitter.com/3IRjglKX5n— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 2, 2019