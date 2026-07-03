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Игроки сборной-участника ЧМ-2026 сдали положительный допинг-тест - СМИ

Не менее восьми футболистов национальной команды сдали положительный допинг-тест.
Фото: Getty Images
По информации источника, в крови игроков сборной Туниса был найден кленбутерол. Сообщается, что вещество, расширяющее дыхательные пути, могло попасть в организм через заражённое мясо, которое футболисты употребляли на тренировочной базе в Мексике.

Национальная команда Туниса заняла четвертое место в группе F чемпионата мира-2026, набрав ноль очков в трех матчах. Африканская сборная потерпела поражение от Нидерландов (1:3), Японии (0:4) и Швеции (1:5).

Напомним, после первой встречи группового этапа мундиаля федерация футбола Туниса объявила об отставке главного тренера Сабри Лямуши.

Источник: Daily Mail

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