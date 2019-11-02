Грушевский: Вилков сегодня просто подписал себе приговор

- На мой взгляд, в этой игре было худшее проявление судейства, - начал Грушевский. - А вообще, замечательно что прошёл такой матч, ведь он говорит о том, что при определённой ловкости рук и определённом судейском мухлеже - ВАР может не спасти от позора. Сегодня система помощи арбитру работа, и хочется спросить в какой глубокой засаде находился ВАР, что Вилкову не помогли превратиться в такого изгоя?
Вилков сегодня просто подписал себе приговор. Как-то он уже получил описание своей работы при помощи микрофона, так вот, сегодня он подтвердил эту характеристику. Чтобы судья исказил содержание матча... если Вилков ставил перед собой задачу не вмешиваться в принципиальный матч и не принимать решений, которые мог изменить ход встречи, то хорошо. Но когда он за 3 минуты показывает две жёлтые карточки Бийолу, до этого не показав "горчичник" Азмуну, а позже ещё и не удалив его...
Первая карточка словенца не вызывает вопросов, а вот вторая вызывает. Её можно было показать при определённом желании, а можно было не показывать, учитывая что Барриос выскакивал из-за спины Бийола, а также он не поднимал ногу на преступную высоту, а Барриос опускал голову. Опасная игра иногда бывает и в обратную сторону, и это был тот самый случай. И если бы это первая жёлтая карточка Бийола, наверное, на это никто бы не обратил внимание. Но поскольку это была вторая карточка за 3 минуты, то нужно просто очень хотеть помочь одной из двух команд, чтобы показать здесь карточку.
Ну если судья не видит очевидной красной карточки Азмуну, то как можно захотеть увидеть фол в таком пограничном эпизоде как Бийол-Барриос. Ну раз ты взялся не удалять, ну так не удаляй до конца, пока не будет совершён проступок, заслуживающий удаления на 100%. Это каким нужно быть преступником от футбола, чтобы после такого удаления игрока ЦСКА не показать позже в куда более отвратительном эпизоде с участием всё того же Азмуна ту же красную карточку? Форвард "Зенита", будучи не таким агрессивным игроком, как, например, Оздоев (как мы поняли, их иногда путают), за один матч дважды умудрился совершить абсолютно бандитские фолы против соперников. Азмун 2 раза говорит: "Пожалуйста, удалите меня! Удалите!" Но нет!
И я ни в коем случае не говорю, что удали судья Азмуна - у ЦСКА было бы преимущество по игре. Возможно, в равных составах "Зенит" и вовсе поймал бы "армейцев" на контратаке и вырвал победу. Сегодня питерцы были сильнее и играли с соответствующей позиции, голевых моментов была целая россыпь, особенно после удаления. А если бы Азмун, которого дважды можно было удалить, забил бы победный мяч? Что тогда было бы с Вилковым?
Ну и ещё один постыдный эпизод в исполнении "Зенита", вот уж от кого не ожидал, поскольку считаю эту команду благородной, чтобы до такого не опускаться. В концовке встречи совершается грубый фол против Влашича, который остаётся лежать на газоне. ЦСКА выбивает в аут, чтобы поскорее выбежали медики и помогли игроку. В современном футболе после таких вещей соперник возвращает мяч выбившей его команде, это называется фэйр-плей. Но "Зенит" сбрасывает в аут и начинает развивать свою атаку, не возвращая мяч ЦСКА... и ладно бы Влашич симулировал, но это же был грубый фол на карточку! И как можно идти в атаку в такой ситуации вместо проявления фэйр-плей.
Вопросы есть и к Вилкову, который не указал "Зениту" на то, что мяч следовало бы вернуть... но и "Зенит" же не "Эспаньол", который когда-то объявил, что не будет соблюдать фэйр-плей! Чемпион России, лидер чемпионата - и так пошло поступает после своего же нарушения! Во всём мире соблюдается фэйр-плей. А увиденное сегодня - это не то что неблагородство, это жлобство! Вот от "Зенита" этого не ожидал. Ладно от команды, которая вымучивает ничейчку, но от "Зенита"...
А в итоге складывается одна картинка, по которой Вилков просто обслуживал одну команду и делал всё что мог для комфорта хозяев поля. Действующий чемпион страны не нуждается в том, чтобы маститый судья таким образом поганил игру. И увидев всё это, я уверен в том, что у Вилкова была цель помочь "Зениту". Арбитр совершенно умышленно выбрал возможность убрать с поля именно важнейшего футболиста в оборонительных построениях ЦСКА.
Как мы помним, что в этом сезоне в матче "Локомотив" - "Зенит" Вилков не назначил в ворота столичной команды справедливый пенальти, и там тоже, кстати, ВАР проспал. И сегодня, такое ощущение, Вилков перед питерцами отмазывался, показывая что ничего против этого славного и богатого клуба не имеет. И у него это получилось, мне кажется "Зенит" не рассчитывал на такую щедрость. Да, Вилков на результат матча напрямую не повлиял. Будь-то неправильно засчитанный гол или гол из офсайда - всего этого не было. Но решения, определявшие санкции по итогам различных стычек на поле, говорят об абсолютной предвзятости Вилкова и его неуёмной жажды понравится "Зениту".
И всё опять сводится к человеку по фамилии Егоров, который блестяще всё комментирует, но с точки зрения управления судейским корпусом... а что тут говорить, если на столь важный матч назначается арбитр, у которого наибольшие шанс опозориться? И он в итоге и опозорился! Это позор не только судейского корпуса, но и РФС. И у господина Дюкова не остаётся шансов сохранить свой имидж руководителя всего российского футбола, который не совмещает эту должность с каким-то постом в "Зените". Я считаю, что он обязан отреагировать на такое постыдным судейство. И удивительно, что именно к Вилкову всегда много вопросов по итогам многих и довольно важных игр.
И я не утверждаю, что победа ЦСКА была бы справедливым итогом, ни в коем случае! У "Зенита" была масса моментов для взятия ворот. Но я хочу поблагодарить свою команду и поздравить её с проявлением невероятного характера и стойкости. Конечно, мы чрезмерно прижимались к своей штрафной, но бились абсолютно все находившиеся и выходившие на поле игроки "красно-синих".
Грушевский: Вилков сегодня просто подписал себе приговор
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Зенита" (1:1) в 15-м туре Премьер-Лиги, а также высказал своё мнение по работе главного арбитра встречи Михаила Вилкова.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»