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Беляев: в первом тайме "Спартак" вообще не понимал, что делать с "Арсеналом"

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев поделился впечатлениями от победы над московским "Спартаком" (1:0) в гостевом матче 15-го тура РПЛ, который состоялся 4 ноября.

"Мы серьезно готовились к этому матчу. Сделали правильные выводы и убрали те недочеты, которые были в кубковой игре с "Уралом". Перешли на схему с 3 центральными защитниками. Рад, что до матча нигде не всплыла информация об этом, и для "Спартака" это стало большим сюрпризом. По первому тайму, мне кажется, они вообще не понимали, что надо сделать, и мы не позволили им создавать какие-то моменты у наших ворот.

Во второй половине игры они уже перестроились, поменяли схему, стали играть в 4 защитника. Давление было серьезней, чем в первом тайме. Но, слава Богу, нам удалось выстоять. Каждый из футболистов в нашем составе сыграл дисциплинированно, полностью дорабатывал в эпизодах один в один.

Была такая неприятная затяжная полоса без выигранных матчей. Нашей команде требовалась победа. А тем более такая, как над "Спартаком" в гостях. Она придаст нам еще больше уверенности. Очень приятно завершить первый круг в верхней части турнирной таблицы.

Это уже и есть переломный момент. Мы показали всем, что не находимся в психологической яме. Доказали, что мы настоящая команда, одно целое и можем добиваться результата даже в матчах против топов нашего чемпионата. Еще и на их поле", — цитируют Беляева "Известия".


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Теги: Спартак Беляев Арсенал
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