Впервые в Москве пройдут футбольные соревнования среди людей с синдромом Дауна

На следующей неделе, 13–14 ноября, благотворительный фонд "Синдром любви" проведет московские открытые соревнования по мини-футболу среди команд людей с синдромом Дауна. В них примут участие 13 команд из 10 городов: Москвы, Мытищ, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Уфы, Красноярска, Воронежа, Рязани и Коврова.Утром 13 ноября состоится торжественное открытие соревнований. Поддержать детей с синдромом Дауна также придут известные российские футболисты и общественные деятели, артисты и телеведущие. Среди приглашенных гостей: Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Ольга Слуцкер, Егор Лебедев, Дарья Данилова, Дмитрий Булыкин, Олег Корнаухов, Виктория Лопырева.Место проведения соревнований: спортивный клуб "Новая Лига", Москва, ул. Сущевский вал, дом 56."Футбол — социально важный вид спорта, он объединяет миллионы людей по всему миру. Для кого-то футбол — это профессия, для других — хобби, а для людей с синдромом Дауна — возможность быть вовлеченными в жизнь и принятыми обществом", — сказала Ирина Меньшенина, генеральный директор фонда "Синдром любви".Сейчас в московских группах по футболу занимается уже более 50 мальчиков и девочек с синдромом Дауна, а по всей стране — более 150.