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Судей уже не остановить. Турбин показал игрокам "Рубина" и "Динамо" по "липовой" красной

Сначала судья матча "Рубин" - "Динамо" выдал Зуеву вторую жёлтую, увидев лишь симуляцию Рыкова, а во втором тайме уравнял составы.
Фото: fc-amkar.org
"Динамо" впервые за 13 лет одержало победу в Казани, ознаменовавшуюся новым судейским скандалом. Если неделю назад от Вилкова все требовали удаления, то Евгений Турбин с ними явно перебрал.

Всё началось на 26-й минуте. Александр Зуев в центре поля не успел к мячу и явно ударил по ноге Артура Юсупова. Карточка глупая, но по делу, здесь с арбитром не поспоришь.



На 34-й минуте в борьбе за отскочивший мяч сошлись Иван Ордец и Видар Кьяртанссон. Всё происходило перед глазами помощника судьи Александра Богданова. Повтор с обратного ракурса не даёт понять, от чего же исландец испытал боль, которую изобразил. Даже, похоже в борьбе Ордец задел Видара плечом, но это не был удар локтём или отмашка. Впечатление, что лайнсмен принял решение по реакции пострадавшего игрока и додумал отмашку локтём.



На 45-й минуте такую же ошибку, ставшую роковой, допускает главный арбитр. Рыков жёстко встречает Александра Зуева, нарушения судья не фиксирует. Полузащитник "Рубина" быстро поднимается и пытается проскочить мимо Рыкова, чтобы вступить в прессинг. Но Рыков пытается заблокировать соперника, падает, изображает смертные муки, доставленные ему якобы проявившим агрессию и желавшим отомстить Зуевым. На деле никакой агрессии и мести, конечно, не было: Александр пытался проскочить мимо защитника "Динамо", толком его не задел, но получил вторую жёлтую.



Над банальной шуткой твиттера "Рубина" можно было бы посмеяться, если бы от уровня судейства не было так грустно.

Но в большинстве "Рубин" отыграл всего 20 минут. На 66-й Ордец побежал на перехват мяча и, не видя находившегося за спиной Кварацхелию, врезал тому локтём, хотя движение было естественным при беге и явно неумышленным. С этой карточкой можно спорить, но здесь был хотя бы сам факт удара, в отличие от момента с первой жёлтой Ордеца.



В любом случае, обоих удалений не должно было случиться. Вторая жёлтая Зуева и первая Ордеца - придуманные, показанные по реакции якобы пострадавших игроков. Насчёт второго "горчичника" защитника "Динамо" можно спорить: возможно, Турбин в перерыве подвергся давлению хозяев или посмотрел повтор удаления Зуева, решив уравнять составы.

"Кто-то хочет играть честно, кто-то хочет пользоваться этими моментами", - сказал на пресс-конференции Эдуардо Докампо, отвечая на вопрос о симуляциях в футболе.

Впрочем, Кьяртанссон тоже достоин хотя бы номинации на лучшую немужскую роль. А Евгений Турбин и его помощник Александр Богданов - дисквалификации на куда большой срок, чем удалённые Зуев и Ордец.


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Теги: Рубин Динамо Турбин Зуев Рыков Ордец Кьяртанссон
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