ЦСКА выиграл второй тайм, Чалов наконец забил. Игра с «Сочи» – лучшая для «армейцев» с сентября

Несмотря на заранее распределённые роли первого и второго номера, команды выдали обоюдоострое и даже зеркальное начало. «Сочи» забил гол в контратаке после длинного паса (Цаллагов – красавчик) благодаря рикошетам, ЦСКА ответил тем же. Респект за пас уже Кучаеву.
Вскоре Миладинович после навеса оказался один на дальней штанге и не попал по мячу, ЦСКА оперативно вывел на похожую ударную позицию Кучаева, но Константину тоже толком приложиться не удалось.
Зеркалили команды друг друга и в схемах: даже Цаллагов был выдвинут вперёд из центра полузащиты подобно Сигурдссону. Однако настрой и тактика у этих схем, конечно, были совсем разные.
Полоз вместо Заболотного – правильный выбор Точилина
Точилин заранее собирался отдать мяч и по этой причине даже посадил на скамейку безусловно основного нападающего Заболотного, чтобы выстреливать контратаками. Сработало блестяще: хоть первый гол забил и Мостовой, Заболотный до этого вряд ли смог бы унестись с мячом через полполя. А в концовке тайма Дмитрий ещё и заработал пенальти, который сам же реализовал.
А Вилков бы не поставил!
Карпов не добрался до мяча и сыграл в корпус, но сегодня в куда более очевидном моменте, где Пуцко просто вырубил локтем Деспотовича, Михаил Вилков сегодня пенальти не увидел. Впрочем, это скорее проблемы Вилкова, чем Васильева, не пожелавшего равняться на более опытного коллегу.
Без крена на Марио
Несмотря на проигранный тайм, ЦСКА до перерыва смотрелся здорово. Команда не зацикливалась на забросах в адрес Марио Фернандеса, а напротив стремилась перегружать левый фланг. Кучаев постоянно играл у чужой штрафной, там же располагался Влашич, под проникающие передачи партнёры в свободную зону дважды врывался Сигурдссон. Чего не хватало этой компании, так это ширины: Кучаевым долго затыкают дыру слева, но в левшу от этого не превращается. Влашич тоже был нацелен на смещение в центр.
Но ЦСКА всё равно производил благоприятное впечатление и создавал моменты. Заряжен на удар был и Чалов, направлявший мяч в ворота Джанаева мощно, с претензией на гол, а не как обычно. Хорошо открывался Сигурдссон, врывался на ударные позиции Обляков – никакого кризиса позиционной атаки, типичного для современного футбола, у ЦСКА не наблюдалось.
ЦСКА обречён? Никак нет!
Гончаренко признавался, что у игроков в головах уже сидит мысль про плохие вторые таймы, что негативно сказывается на их настрое. Казалось, проиграв даже первый тайм, ЦСКА уж точно не сможет победить сегодня, но, похоже, Гончаренко хорошо поговорил не только с судьями.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика, 18+
Ганчаренко и судьи. Беседа в перерыве. pic.twitter.com/Fbezr3Ev9T— Василий Конов (43+) (@VasilyKonov) November 10, 2019
Гости вышли на игру с великолепным настроем и успели выйти вперёд до того, как у них закончились силы. Влашич наконец предоставил Облякову возможность для удобного удара с рабочей ноги, а затем Иван помог Чалову прервать 10-матчевую безголевую клубную серию.
ЦСКА наконец сделал то, чего мучительно не хватало команде всю осень и ввело её в кризис: в нужный момент оперативно выжал результат и мог теперь традиционно сбавлять. Теперь не нужно было прилагать сверхусилий, достаточно было сдержать аутсайдера. Тем более что Заболотный появился только на 79-й минуте. Гончаренко ответил выходом Ахметова, которого довызвали в сборную прямо по ходу игры, и долгожданным возвращением Дзагоева.
Куда без судейского скандала?
Точно не в чемпионат России. Ещё при счёте 1:2 Васильев просмотрел руку Лагатора в сочинской штрафной (вот здесь уже взял пример с опытного Вилкова), а перед тем, как ЦСКА сравнял счёт, Васильев и его помощник Максим Гаврилин не смогли с неудобных позиций впопыхах определить, ушёл ли мяч за пределы поля или нет. С повторов кажется, что ушёл чуть ли не на метр. С другой стороны, офсайдная камера всё же искажает угол, так что вынести вердикт на 100% трудно. Но очень похоже, что недавно обслуживающая матчи РПЛ судейская бригада дважды результативно ошиблась в разные стороны.
Чемпионат России
16 тур
"Сочи" - ЦСКА - 2:3
Голы: Мостовой, 7, Полоз, 45+2 (пен.) - Мевля, 16 (авто.), Обляков, 52, Чалов, 55
16 тур
"Сочи" - ЦСКА - 2:3
Голы: Мостовой, 7, Полоз, 45+2 (пен.) - Мевля, 16 (авто.), Обляков, 52, Чалов, 55
"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович (Заболотный, 79), Полоз, Цаллагов, Набиуллин (Шакура, 60), Мостовой, Лагатор, Нобоа (Бурмистров, 68).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов (Шарлия, 58), Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич (Дзагоев, 85), Сигурдссон (Ахметов, 71), Чалов.
Предупреждения: Дивеев, 18, Карпов, 21, Джанаев, 52, Лагатор, 59, Обляков, 74, Кудряшов, 87, Бистрович, 90+1