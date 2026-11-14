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Канчельскис назвал двух российских игроков, которые могли бы помочь "МЮ"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис ответил, какие два российских футболиста смогли бы проявить себя в клубе.
Фото: РФС
Андрей Канчельскис считает, что Максим Глушенков и Алексей Батраков смогли бы помочь английскому клубу показывать более качественную игру.

"Есть футболисты, которые могли бы помочь "Манчестер Юнайтед" в данный момент, чтобы команда показывала футбол получше, чем сейчас.

Думаю, Батраков и Глушенков не затерялись бы в "Манчестере", - сказал Канчельскис "Матч ТВ".

На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает 18-е место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги, набрав 8 очков в 10 встречах.

Алексей Батраков выступает за стамбульский "Галатасарай" с августа 2026 года. Максим Глушенков играет за петербургский "Зенит" с июля 2024 года.

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