Канчельскис назвал двух российских игроков, которые могли бы помочь "МЮ"

"Есть футболисты, которые могли бы помочь "Манчестер Юнайтед" в данный момент, чтобы команда показывала футбол получше, чем сейчас.
Думаю, Батраков и Глушенков не затерялись бы в "Манчестере", - сказал Канчельскис "Матч ТВ".
На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает 18-е место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги, набрав 8 очков в 10 встречах.
Алексей Батраков выступает за стамбульский "Галатасарай" с августа 2026 года. Максим Глушенков играет за петербургский "Зенит" с июля 2024 года.