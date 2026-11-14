Кисляк ответил, выйдет ли он в стартовом составе в матче с Венесуэлой

- Чего вы ожидаете от Венесуэлы и насколько важно завершить этот год победой?
- Побеждать всегда важно. Наверное, в спорте это самое главное - результат. И это всегда приятно. По Венесуэле пока не могу ничего сказать. Не смотрел лично их игры, только видел что-то на разборе.
Понятное дело, игра будет тяжелой, игра будет сложной. Простых игр не бывает. Надо готовиться, настраиваться.
- Разговаривал ли ты с Валерием Георгиевичем, сколько времени тебе предоставится в матче с Венесуэлой? Будешь ли ты в основном составе?
- Нет, не разговаривал, - передает слова Кисляка корреспондент Rusfootball.info.