Кисляк ответил, выйдет ли он в стартовом составе в матче с Венесуэлой

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Понятное дело, игра будет тяжелой, игра будет сложной. Простых игр не бывает. Надо готовиться, настраиваться.

Футболист ответил, что не обсуждал с Валерием Карпиным свое игровое время в предстоящем матче.- Побеждать всегда важно. Наверное, в спорте это самое главное - результат. И это всегда приятно. По Венесуэле пока не могу ничего сказать. Не смотрел лично их игры, только видел что-то на разборе.- Нет, не разговаривал, - передает слова Кисляка корреспондент