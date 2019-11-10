- Когда узнал, что вызвали в сборную и ты остаёшься в Сочи?
- Ещё перед игрой узнал, что остаюсь. Повлияло ли на меня это как-то? Нет, никак не повлияло.
Матч против «Сочи»? Сделали камбэк. Главное, что выиграли, взяли три очка.
- Поздравляли Чалова с тем, что он прервал безголевую серию? Как он переживал спад?
- Не только у него, наверное, был спад, у всей команды по результатам именно. Играли не плохо, просто где-то не хватало удачи, мастерства возможно. Фёдор прервал серию, но он забивал на тренировках, так что не думаю, что у него там что-то пропало. Возможно, было психологическое давление. Важно, что он забил, забил красиво.
- Черчесов сказал, что ты не проявлял своих качеств в последнее время. Эти слова на тебя как-то повлияли?
- Я стараюсь по максимуму отдаваться. Понятно, это был звонок для меня. Я должен был больше отдаваться и проявлять себя, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info
Ахметов: слова Черчесова? Это был звонок для меня (видео)
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал свою дозаявку в сборную России. Напомним, ранее тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что в чемпионате Ильзат выступает, не до конца проявляя себя
Фото: Rusfootball.info
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»