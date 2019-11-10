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Ахметов: слова Черчесова? Это был звонок для меня (видео)

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал свою дозаявку в сборную России. Напомним, ранее тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что в чемпионате Ильзат выступает, не до конца проявляя себя
Фото: Rusfootball.info
- Когда узнал, что вызвали в сборную и ты остаёшься в Сочи?

- Ещё перед игрой узнал, что остаюсь. Повлияло ли на меня это как-то? Нет, никак не повлияло.

Матч против «Сочи»? Сделали камбэк. Главное, что выиграли, взяли три очка.

- Поздравляли Чалова с тем, что он прервал безголевую серию? Как он переживал спад?

- Не только у него, наверное, был спад, у всей команды по результатам именно. Играли не плохо, просто где-то не хватало удачи, мастерства возможно. Фёдор прервал серию, но он забивал на тренировках, так что не думаю, что у него там что-то пропало. Возможно, было психологическое давление. Важно, что он забил, забил красиво.

- Черчесов сказал, что ты не проявлял своих качеств в последнее время. Эти слова на тебя как-то повлияли?

- Я стараюсь по максимуму отдаваться. Понятно, это был звонок для меня. Я должен был больше отдаваться и проявлять себя, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info



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Теги: Ахметов ЦСКА сборная России Черчесов Rвидео
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