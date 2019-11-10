Ахметов: слова Черчесова? Это был звонок для меня (видео)

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- Ещё перед игрой узнал, что остаюсь. Повлияло ли на меня это как-то? Нет, никак не повлияло.Матч против «Сочи»? Сделали камбэк. Главное, что выиграли, взяли три очка.- Не только у него, наверное, был спад, у всей команды по результатам именно. Играли не плохо, просто где-то не хватало удачи, мастерства возможно. Фёдор прервал серию, но он забивал на тренировках, так что не думаю, что у него там что-то пропало. Возможно, было психологическое давление. Важно, что он забил, забил красиво.- Я стараюсь по максимуму отдаваться. Понятно, это был звонок для меня. Я должен был больше отдаваться и проявлять себя, - приводит слова игрока корреспондент