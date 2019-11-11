Как сообщается, Бердыев ведет тесное общение с владельцем клуба Борисом Ротенбергом. Напомним, что разговоры про "Сочи" и Бердыева ходили ещё летом.
В минувшем туре "Сочи" проиграл ЦСКА (2:3) и остался на последней строчке турнирной таблицы.
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Источник: Бердыев может возглавить "Сочи"
Betting Insider сообщает, что руководство дебютанта премьер-лиги предложило опытному специалисту занять место Александра Точилина
Фото: ТАСС
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