- Я уже неоднократно говорил, что если что-то будет, то вы узнаете об этом из клуба. Главное, чтобы у него к самому себе было доверие. Чтобы он понимал, что нужно сделать, чтобы воодушевить ребят и начать добиваться результата.
Я к нему отношусь достаточно хорошо. Надеюсь, что что-то должно быть позитивное. Жду какие-то изменения. Посмотрим. Но терпение президента клуба, конечно, не безгранично, - приводит слова Рубашкова Рейтинг Букмекеров.
Напомним, что в 16-м туре "Сочи" проиграл ЦСКА (2:3). На данный момент команда Точилина - последняя в премьер-лиге.
Гендиректор "Сочи": отставка Точилина? Терпение президента не безгранично
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи о том, что главный тренер дебютантов премьер-лиги может быть уволен
Фото: Матч ТВ
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»