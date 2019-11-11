Гендиректор "Сочи": отставка Точилина? Терпение президента не безгранично

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи о том, что главный тренер дебютантов премьер-лиги может быть уволен

Фото: Матч ТВ