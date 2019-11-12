Защитник Йонуц Неделчару, права на которого принадлежат "Уфе", попал в сферу интересов двух клубов немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
В услугах 23-летнего румынского футболиста заинтересованы берлинский "Унион" и бременский "Вердер". Немцы готовы заплатить за Неделчару 4,5 млн евро. Ранее интерес к защитнику проявляли "Зенит" и "Рома".
В "Уфе" Йонуц Неделчару играет с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах за клуб. Контракт с уфимцами действует до лета 2021 года.
Защитник "Уфы" Неделчару интересен клубам Бундеслиги
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»