А вы хотите, чтобы вернулся Акинфеев?

Да Нет





Акинфеев может вернуться в сборную на Евро. Так будет лучше?

И вообще – нужно ли это легенде с больным коленом и массовой любовью после исторического результата на чемпионате мира?