Акинфеев может вернуться в сборную на Евро. Так будет лучше?

Игорь Акинфеев решил закончить со сборной осенью после чемпионата мира, когда мы собирались, добившись исторического успеха на домашнем турнире, покорять Лигу Наций. Он прямо признался, что это был пик карьеры за национальную команду (то есть лучше уже не получится), сослался на трудности восстановления (из-за двух «крестов» у него известные проблемы с коленом) и заявил, что пора дать дорогу молодым.
Болезненной утрата получилась только в эмоциональном плане, потому что Гильерме на протяжении года сносно заменял Игоря. Чудес в его исполнении мы практически не видели (поводов для них Казахстан и Кипр давали мало), но и грубых ошибок вратарь «Локомотива» практически не допускал (можно вспомнить не самый удачный матч с Шотландией), а вообще – абсолютно приемлемо делал свою работу. Даже выделялся в плане быстрого введения мяча при контратаках. Для уровня сборных это немало.
Спустя год мы заговорили про Игоря Акинфеева вновь. Нобель Арустамян инсайдил в прямом эфире, что болельщиков может ждать сюрприз насчёт вратарской позиции к Евро, а через несколько недель после этого «Бизнес Online» выкатил материал, в котором рассказал о звонках Черчесова капитану ЦСКА и предложениях вернуться.
Акинфеев вроде как отказывается, но источник в кругу знакомых футболиста предполагает, что Игорь вполне может передумать. Очевидно, главная причина для отказа – колено Акинфеева. Капитан ЦСКА дважды рвал крестообразные связки: теперь он тяжелее восстанавливается и старается беречь себя в некоторых эпизодах. Несколько лет назад, в расцвет серии в Лиге чемпионов, над этим отдельно смеялись в интернете – якобы Акинфеев никогда не прыгает, а сразу начинает кричать на защитников.
Но вратарь вроде как нужен Черчесову и болельщикам. И причина не только в массовом обожании Игоря. Плохую осень проводит его сменщик Гильерме. Из-за его ошибки «Локомотив» пропустил ключевой гол в дерби, а против «Ювентуса» кипер привёз мяч, который не лез уже ни в какие ворота (кроме тех, на которых стоял Гильерме).
Тем более окончательно расклеился Лунёв, который сначала проиграл конкуренцию человеку с титулом вечного запасного Михаилу Кержакову, а теперь ещё и не совсем здоров.
Короче говоря, сложился отличный повод, чтобы футбольные горлопаны устроили истерику на тему того, что гипс уже снимают.
На деле провал Гильерме практически ничего не стоит. Во-первых, за сборную ошибок он так и не допускал, во-вторых, неудачные отрезки показывает каждый вратарь. Акинфеев бездарно (для своего привычного уровня) проводил прошлую весну, когда надломился весь ЦСКА. Капитан не только не выручал, но и привозил отдельными эпизодами.
Акинфеев не очень помогает молодому ЦСКА. Иногда даже наоборот
Не говоря о том, какие неудачи у Акинфеева случались за сборную. После ЧМ 2014-го вратарь ЦСКА заслуженно стал главным виновником провала команды Капелло. Понятно, что уйти на высоте было важно и для него (мы начали с этого), а возвращение может испортить чудесный ореол одного из героев домашнего чемпионата мира. Это тоже повод отказаться.
Как и то, что это просто некрасиво. Сборная Швеции, отобравшись на Чемпионат мира в России, не стала возвращать в состав Златана Ибрагимовича, потому что рубиться с Италией в стыках он не захотел, а готов был ехать лишь на финальную часть. Так почему теперь Акинфеев должен занимать место сборной на турнире, к которому он не имеет никакого отношения?
С другой стороны Акинфеев оставлял дорогу молодым, а получилось, что в сборной теперь бразилец с российским паспортом и два ровесника Игоря Джанаев и Шунин, которые, может, и неплохие вратари, но выше нынешнего уровня уже не заберутся. Будь, например, надежда, что в сборную поедет Матвей Сафонов или Александр Максименко, можно было бы смело оставлять Акинфеева в покое – пусть лучше они набираются опыта. Но Сафонова Черчесов вроде как не любит из-за отношения вратаря «Краснодара» к молодёжной сборной, а Максименко пока не замечает. Хотя этот сезон Александра в «Спартаке» - космос для его уровня.
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Акинфеев символ этой сборной, и он всё-таки лучший из всех возможных вариантов. Но возвращение может получится вовсе не славным – и легенда ЦСКА это понимает. Любое решение Станислава Черчесова (если, конечно, Акинфеев будет согласен вернуться) не получится однозначным.
Большинство болельщиков в нашей стране хочет, чтобы капитан Акинфеев снова выводил сборную на большом турнире. И никто другой с российским паспортом не умеет штамповать чудеса в раме, как это делает Игорь.
Но вызов Акинфеева в сборную станет плевком не только в сторону Гильерме, но и всех вратарей, которые сидели на лавке в квалификационных матчах.
Станислав Черчесов рулит этой сборной в первую очередь за счёт авторитета. А такими решениями его можно легко потерять. Игнашевича на домашний ЧМ в таком же стиле он звал не просто так - разом сломались Васин, Джикия и Камболов.
Фото: FIFA, UEFA, РФС
Акинфеев может вернуться в сборную на Евро. Так будет лучше?
И вообще – нужно ли это легенде с больным коленом и массовой любовью после исторического результата на чемпионате мира?
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