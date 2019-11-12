Промес: частая смена тренеров - проблема "Спартака", но существуют и другие

Бывший футболист "Спартака", а ныне игрок "Аякса" Квинси Промес поделился мнением о нынешнем положении дел в московской команде.— Если честно, я совсем не счастлив, наблюдая за тем, на каком месте в чемпионате находится "Спартак". Для меня эта команда всегда должна быть в тройке и биться за золото. Не могу быть доволен, когда смотрю в таблицу и вижу "Спартак" на 8-9 месте (после 16 туров «Спартак» 6-й. — Sport24). Надеюсь, ребята смогут переломить ситуацию, будут выходить на поле и биться за эмблему, которую носят на груди.— Это проблема, но существуют и другие. Например, негативные разговоры о команде, которые ее окружают. Может быть, это имеет влияние на команду, мне трудно судить. Вижу, что у "Спартака" сейчас хороший состав, сильные игроки, которые способны решать задачи. Если все в клубе смогут настроиться на позитив, то своей работой изменят многое. Но для этого нужно побеждать.