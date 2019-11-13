Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как отреагировал на критику главного тренера Виктора Гончаренко в адрес арбитра матча с "Сочи" в 16-м туре РПЛ.
В перерыве тренер на повышенных тонах поговорил со Станиславом Васильевым и получил желтую карточку.
"Спустя несколько секунд мы уже были на поле, начинался второй тайм, поэтому никакой особенной реакции (от нас) не было. Понятно, что все это эмоции, но работа рефери в том матче действительно вызывала вопросы. Именно этим и вызван тот монолог нашего главного тренера. Впрочем, подробнее говорить на тему судейства не хотелось бы, потому что мое дело тренироваться и играть", — цитируют Кучаева "РИА Новости".
Кучаев: критика Гончаренко в адрес арбитра — это эмоции, но работа рефери вызывала вопросы
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