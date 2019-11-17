Байрамян: Карпин говорил правду про финансовое состояние "Ростова". Остальное я не могу комментировать

Полузащитник "Ростова" прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче против "Краснодара".

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– Счет – нет, но тренер перед игрой сказал, что это тренировочная игра. Всем хочется выиграть, даже тренировочную игру. Сегодня проиграли, но на самом деле результат не важен. Главное, тренер нам скажет, выполнили ли мы ту задачу, установку, что он нам дал – это самое главное.– Нет, сегодня мы настраивались на хороший спарринг, тренировку. А по поводу "обыграть"... Все-таки еще будет официальная игра, вторая, тогда и будет совсем другой настрой и у нас, и у "Краснодара".– Не знаю, я бы не сказал, что спад. Мне кажется, с "Краснодаром", я повторюсь, это была обидная ничья, и доля везения в том матче была на стороне "Краснодара". Во втором тайме мы не создавали особых моментов, но контролировали ту игру и должны были выигрывать. Что касается "Тамбова", то у нас четыре человека основного состава пропускали эту игру. Поэтому, понятное дело, нам было тяжело.– Все, что говорил тренер – это правда. Остальное я не могу комментировать.www.rusfootball.info/