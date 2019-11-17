– Счет в этом товарищеском матче имел значение?
– Счет – нет, но тренер перед игрой сказал, что это тренировочная игра. Всем хочется выиграть, даже тренировочную игру. Сегодня проиграли, но на самом деле результат не важен. Главное, тренер нам скажет, выполнили ли мы ту задачу, установку, что он нам дал – это самое главное.
– После матча с "Краснодаром" вы сказали, что это была самая обидная ничья для вас. Не было ли сегодня желания реабилитироваться?
– Нет, сегодня мы настраивались на хороший спарринг, тренировку. А по поводу "обыграть"... Все-таки еще будет официальная игра, вторая, тогда и будет совсем другой настрой и у нас, и у "Краснодара".
– Что с "Ростовом" в игровом плане? Команда проиграла "Тамбову", до этого были неудачные игры. Это спад?
– Не знаю, я бы не сказал, что спад. Мне кажется, с "Краснодаром", я повторюсь, это была обидная ничья, и доля везения в том матче была на стороне "Краснодара". Во втором тайме мы не создавали особых моментов, но контролировали ту игру и должны были выигрывать. Что касается "Тамбова", то у нас четыре человека основного состава пропускали эту игру. Поэтому, понятное дело, нам было тяжело.
– В прессе появилась информация по финансовому состоянию клуба. Карпин говорил, что игрокам 3 месяца не платят зарплату. Как вы ощущаете это? Влияет ли подобное на команду?
– Все, что говорил тренер – это правда. Остальное я не могу комментировать.
Источник: www.rusfootball.info/
Байрамян: Карпин говорил правду про финансовое состояние "Ростова". Остальное я не могу комментировать
Полузащитник "Ростова" прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче против "Краснодара".
Фото: sportbox
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