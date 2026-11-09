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В "Ростове" рассказали о состоянии здоровья Сулейманова

Главный тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко рассказал о состоянии здоровья Тимура Сулейманова.
Фото: ФК "Ростов"
По словам Кириченко, у Сулейманова небольшая гематома в области икроножной мышцы.

- У него большая гематома в области икроножной мышцы, но думаю, что это сильный ушиб.

Будут выходные, проверим, проведем обследование. В целом всё хорошо, - приводит слова Кириченко "Матч ТВ".

В текущем сезоне Тимур Сулейманов вышел на поле в составе "Ростова" в 17 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Контракт форварда с южанами рассчитан до лета 2030 года.

Напомним, что в 14 туре Российской Премьер-Лиги желто-синие сыграли вничью на выезде с петербургским "Зенитом" (2:2). На данный момент ростовчане занимают шестое место в турнирной таблице с 19 набранными очками.

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