Алдонин в третий раз стал отцом Бывший футболист "Ротора", ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в третий раз стал отцом. Сам экс-игрок сообщил об этом в инстаграме. View this post on Instagram Делимся нашей радостью, 23.11.2019 День Рождения нашей доченьки! ? Анжелика Евгеньевна Алдонина! ?Мы уже дома!!! A post shared by Евгений Алдонин (@evgeny_aldonin) on Nov 27, 2019 at 5:11am PST Супруга Евгения Ольга Алдонина родила дочку 23 ноября, ее назвали Анжеликой.Это второй ребенок пары. Первого ребенка Алдонину родила певица Юлия Началова. После смерти Началовой дочь Алдонина от первого брака Вера стала жить с отцом. Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 07:58 Опубликовал: Евгений Михайлов Теги: Алдонин Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5