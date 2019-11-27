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Алдонин в третий раз стал отцом

Бывший футболист "Ротора", ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в третий раз стал отцом. Сам экс-игрок сообщил об этом в инстаграме.


Супруга Евгения Ольга Алдонина родила дочку 23 ноября, ее назвали Анжеликой.

Это второй ребенок пары. Первого ребенка Алдонину родила певица Юлия Началова. После смерти Началовой дочь Алдонина от первого брака Вера стала жить с отцом.


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Теги: Алдонин
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