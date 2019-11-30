- Не знаю, честно. Тяжело сказать. Вообще, много кто мог бы. Сборная России помолодела, если взять тот же ЦСКА, вся молодежь действует хорошо. Братья Миранчуки классно играют, особенно Леха хорошо выглядит.
Комличенко тоже хочет. Насколько знаю, у него зимой есть шанс перейти в чемпионат Франции.
Точно не знаю команду, но он сказал, что люди заинтересованы. Думаю, если бы много наших ребят играли в Европе, это было бы круто, - приводит слова Головина "Р-Спорт".
В текущем сезоне нападающий Николай Комличенко забил 9 голов в 13 матчах чемпионата Чехии.
Ранее становилось известно, что игрок мог перейти в ЦСКА или "Локомотив" прошедшим летом.
Головин рассказал, что у Комличенко есть шанс оказаться зимой в чемпионате Франции
Полузащитник "Монако" Александр Головин ответил на вопрос, кого бы он позвал первым в свою команду из россиян
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