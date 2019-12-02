ЦСКА и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Бистрович, Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Ахметов, Сантос, Набабкин, Сигурдссон, Нисимура, Гогуа, Бийол, Шарлия, Щенников, Тикнизян.
"Арсенал": Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Костадинов, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Денисов, Довбня, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Лесовой, Аджоев, Кангва, Тудорие.
ЦСКА - "Арсенал": команды назвали стартовые составы
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