Генеральный директор ПФЛ Николай Акелькин прокомментировал вероятность создания в ПФЛ вторых команд российской Премьер-лиги.
"Сейчас нам нужно создать единые условия для того, чтобы клубы РПЛ создавали свои вторые команды для участия в нашей лиге. Все клубы, которые на данный момент выступают в ПФЛ, отмечают позитивные моменты, но нам есть куда расти. Мы планируем работать в этом направлении с ФНЛ и РПЛ, но для начала нам нужно разобраться в своей структуре. Например, сделать выступления в нашей лиге зрелищнее", — передает слова Акелькина Sport24.
В ПФЛ прокомментировали вероятность создания в лиге вторых команд РПЛ
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