Комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале объяснил, почему передача "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" вышла вместо матча 18-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" (1:0).
"По следам программы "Биатлон с Дмитрием Губерниевым", которая вышла якобы вместо футбола "Зенит" - "Спартак".
Этот матч еще за много недель до игры планировался прямо на канале "Матч Премьер". Нашу программу поставили после женского биатлонного спринта примерно за неделю до гонки!
Рассуждать на тему, почему именно "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" закрыл футбол на основном канале "Матч ТВ", может либо дилетант, либо набитый дурак", — написал Губерниев.
Sport24.ru
Губерниев: рассуждать, почему биатлон закрыл матч "Зенит" - "Спартак", может дилетант или дурак
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