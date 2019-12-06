Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал сорвавшийся переход экс-тренера ЦСКА Леонида Слуцкого в греческий клуб АЕК.
"АЕК — не та Европа, которая была до этого, не Нидерланды с Англией. Мне кажется, лучше поработать в РПЛ, чем в АЕК.
Я слышал о "Динамо" и "Рубине". Но я бы посоветовал ехать в "Сочи". Мне кажется, там хороший состав, хороший город. С таким спонсором, который есть, можно двигаться вперед", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Аршавин: я бы посоветовал Слуцкому ехать в "Сочи"
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