"Локомотив" не смог обыграть "Крылья Советов"

Фото: ПФК "Крылья Советов"

Встреча в Москве завершилась со счётом 1:1.Первый тайм прошёл без забитых мячей. На 53-й минуте хозяев вывел вперёд Николай Комличенко. На 67-й минуте Амар Рахманович сравнял счёт после передачи Никиты Салтыкова. До конца встречи соперникам больше не удалось отличиться.Чемпионат России9 тур: Комличенко, 53 - Рахманович, 67.: Митрюшкин, Морозов, Ненахов, Сильянов, Чевардин (Раков, 66), Бабкин, Титков (Бакаев, 71), Еремеев, Мостовой, Руденко (Годяев, 86), Комличенко (Пиняев, 86).Кокарев, Чернов, Божин, Печенин, Констанца, Горшков, Рассказов (Ороз, 86), Чесноков (Салтыков, 46), Витюгов (Столбов, 70), Крамарич (Баньяц, 80), Шитов (Рахманович, 46).Предупреждения: Комличенко, 33, Чернов, 33, Чевардин, 41, Чесноков, 44, Руденко, 45+1, Ненахов, 48, Костанца, 59, Еремеев, 64, Рахманович, 74.