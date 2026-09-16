Встреча в Москве завершилась со счётом 1:1.
Первый тайм прошёл без забитых мячей. На 53-й минуте хозяев вывел вперёд Николай Комличенко. На 67-й минуте Амар Рахманович сравнял счёт после передачи Никиты Салтыкова. До конца встречи соперникам больше не удалось отличиться.
Чемпионат России
9 тур
Голы: Комличенко, 53 - Рахманович, 67.
"Локомотив": Митрюшкин, Морозов, Ненахов, Сильянов, Чевардин (Раков, 66), Бабкин, Титков (Бакаев, 71), Еремеев, Мостовой, Руденко (Годяев, 86), Комличенко (Пиняев, 86).
"Крылья Советов": Кокарев, Чернов, Божин, Печенин, Констанца, Горшков, Рассказов (Ороз, 86), Чесноков (Салтыков, 46), Витюгов (Столбов, 70), Крамарич (Баньяц, 80), Шитов (Рахманович, 46).
Предупреждения: Комличенко, 33, Чернов, 33, Чевардин, 41, Чесноков, 44, Руденко, 45+1, Ненахов, 48, Костанца, 59, Еремеев, 64, Рахманович, 74.
"Локомотив" не смог обыграть "Крылья Советов"
"Локомотив" и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче девятого тура РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"