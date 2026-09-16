Диас отреагировал на слухи о возможном увольнении из "Родины"

Хуан Диас заявил, что не обращает внимания на информацию о возможном уходе с поста главного тренера "Родины".

Фото: ФК "Родина"

- Я по-русски не понимаю, поэтому не слышал, не видел ничего. Не читал, когда всё было хорошо, не читаю и сейчас, когда появились какие-то слухи. Мое дело - тренировать, продолжать работать, чтобы команда показывала такие игры, как с "Рубином". Я не должен обсуждать свое будущее в клубе, для этого есть другие люди, - сказал Диас в эфире "Матч ТВ".