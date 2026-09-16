Диас отреагировал на слухи о возможном увольнении из "Родины"

- Я по-русски не понимаю, поэтому не слышал, не видел ничего. Не читал, когда всё было хорошо, не читаю и сейчас, когда появились какие-то слухи. Мое дело - тренировать, продолжать работать, чтобы команда показывала такие игры, как с "Рубином". Я не должен обсуждать свое будущее в клубе, для этого есть другие люди, - сказал Диас в эфире "Матч ТВ".
В девятом туре "Родина" прервала серию из шести поражений во всех турнирах, сыграв с "Рубином" вничью - 1:1. Москвичи набрали пять очков и поднялись на 14-е место в таблице РПЛ. Следующую встречу клуб проведёт 11 октября на выезде против ЦСКА.