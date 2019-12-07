Кафанов: у "Ростова" нет спада

Тренер "Ростова", специалист по работе с вратарями Виталий Кафанов не считает, что у команды был спад в последних матчах.— Судейские ошибки были, специалисты это признали. Но не скажу, что у нас спад, мы не стали играть хуже или в принципе по-другому. Если рассматривать игры по отдельности, то где-то сами не реализовали моменты, где-то удача отвернулась. Вели в счете, могли в каких-то моментах сыграть на результат.— Перспектива большая. Когда вратарь молодой, надо понимать, что будут ошибки — через них голкипер растет, они его формируют. Сейчас ошибок стало меньше, потенциал у Максименко очень хороший. Очевидно, что он анализирует свою игру, убирает недочеты. А когда вратарь убирает ошибки, он делает шаг вперед. И таких моментов у парня несколько — безусловно, он растет.