Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о нынешнем положении команды, а также о возможной отставке главного тренера Юрия Семина.
"Нынешняя форма "Локомотива" — это вопрос, который требует внимательного рассмотрения. Он обязательно будет рассмотрен, но не сейчас. Мы всегда анализируем все и вся и рассматриваем в определенное время. Это наши внутренние дела.
Что касается слухов об отставке Семина, то я не собираюсь это комментировать. Задавайте этот вопрос тем, кто эти слухи распускает", - цитирует Мещерякова Sport24.ru.
Мещеряков: не собираюсь комментировать слухи об отставке Семина
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