- Это самострел. Команда выигрывала 1:0, побежала подавать угловой, а он бьет соперника в лицо. Он это сделал специально.
Он просто не хотел лететь с командой [на матч с «Хетафе»]. Сейчас спокойно лежит на пляже у себя в Бразилии, загорает. Вот и все.
Я не знаю, был ли Ари как-то наказан. Это не в первый раз, поэтому он позволяет себе так делать. Пока такие футболисты будут находиться в командах, такие команды не будут ничего выигрывать. Это вносит разлад в коллектив, когда руководство никак не реагирует, - приводит слова Быстрова "Матч ТВ".
Быстров заявил, что Ари специально получил карточку, чтобы уехать в отпуск пораньше
Экс-хавбек сборной России Владимир Быстров раскритиковал Ари за то, что тот получил жёлтую в игре против "Базеля", и ушёл раньше партнёров в отпуск
Фото: ФК Краснодар
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