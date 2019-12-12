» » Гончаренко: половина стадиона уходит с матча - это никто не показывает, а оператор бегает за мной

Гончаренко: половина стадиона уходит с матча - это никто не показывает, а оператор бегает за мной

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о дисквалификации за мат в адрес судей в РПЛ и возможных санкциях в отношении президента клуба Евгения Гинера.
Фото: Sport24
– Ваше отношение к бану в РПЛ? Завтра еще будут рассматривать слова Гинера. Какое отношение к этому?

– Гинер сам может ответить за себя. Мне предупреждение было, я не сдержался, хотя высказался в более мягкой форме, чем после «Сочи».

Количество ошибок против нас труднообъяснимо, волей-неволей начинаешь реагировать.

У нас половина стадиона уходит во время матча с трибуны, никто это не показывает, а оператор бегает за мной, комментаторы молчат.

Тогда нужно все камеры на меня кинуть, контролировать мои действия на протяжении 90 минут.

Это ситуация непонятна, хотя я не ищу оправданий. Я даже не понял, что опять ругался на судей, – цитирует Гончаренко Sports.ru.

Ранее Гончаренко уже был дисквалифицирован за нецензурные выражения в адрес арбитров, попавшие в телеэфир, на 1 матч.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Гончаренко ЦСКА Гинер
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Российские клубы проиграли 21 из 34 еврокубковых матчей этого сезона 1
Гончаренко: половина стадиона уходит с матча - это никто не показывает, а оператор бегает за мной 1
"МЮ", "Арсенал", "Рома" и "Севилья" - в плей-офф Лиги Европы. Полные итоги группового этапа
Гончаренко: в начале турнира занимались только прессингом, это отняло много сил 1
Игнатьев: думаю, всем командам стыдно перед своей страной 1
Черданцев: причём здесь "осень-весна"? Плюс-минус неделя декабря ничего не меняет 1
Когда уже поздно. ЦСКА прекратил серию "Эспаньола", но радости уже никакой 2
"Манчестер Юнайтед" разгромил АЗ и занял первое место в группе Лиги Европы
Гол Влашича принёс ЦСКА первую еврокубковую победу в этом сезоне 28
"Краснодар": не получилось. Говорим еврокубкам: до встречи!
Берг: мы ожидали большего друг от друга. 0:3 - это очень плохо 1
Рейтинг России в таблице коэффициентов УЕФА - худший за 17 лет 2
Геркус: сейчас начнутся призывы вернуть "весну-осень", отменить лимит. Истерика и подмена повестки 1
Матвеев: до 75-й минуты шла равная игра. Было ощущение затяжки времени 3
Губерниев - о вылете всех российских клубов: дальше будет ещё хуже! 2
"Севилья", АПОЕЛ, ЛАСК и ЧФР вышли в 1/16 финала Лиги Европы
Кафельников: да здравствует лимит на легионеров! Футбол у нас окончательно умер 12
"Арсенал" в концовке матча со "Стандартом" отыгрался с 0:2 и вышел из группы Лиги Европы
Ни один российский клуб не сыграет в еврокубках весной впервые за 18 лет 26
Киевское "Динамо" не обыграло "Лугано" и не вышло в плей-офф Лиги Европы 14
Никаких исключений! «Краснодар» тоже проиграл испанцам и остался без евровесны 6
Черчесов заявил, что футболисты должны чувствовать себя раскованно
"Арсенал" сыграл вничью со "Стандардом", ЛАСК разгромил "Спортинг"
"Хетафе" разгромил "Краснодар". Российских клубов в плей-офф не будет 39
Быстров заявил, что Ари специально получил карточку, чтобы уехать в отпуск пораньше 5
Гиггз заявил, что борьба с расизмом никогда не прекратится
Алдонин заявил, что провал в еврокубках связан с системой "осень-весна" 6
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч против "Эспаньола". Акинфеева нет в заявке 6
Пулишич второй раз стал лучшим игроком года в США
Источник: Минамино станет игроком "Ливерпуля" 1 января
Все новости