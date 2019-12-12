– Ваше отношение к бану в РПЛ? Завтра еще будут рассматривать слова Гинера. Какое отношение к этому?
– Гинер сам может ответить за себя. Мне предупреждение было, я не сдержался, хотя высказался в более мягкой форме, чем после «Сочи».
Количество ошибок против нас труднообъяснимо, волей-неволей начинаешь реагировать.
У нас половина стадиона уходит во время матча с трибуны, никто это не показывает, а оператор бегает за мной, комментаторы молчат.
Тогда нужно все камеры на меня кинуть, контролировать мои действия на протяжении 90 минут.
Это ситуация непонятна, хотя я не ищу оправданий. Я даже не понял, что опять ругался на судей, – цитирует Гончаренко Sports.ru.
Ранее Гончаренко уже был дисквалифицирован за нецензурные выражения в адрес арбитров, попавшие в телеэфир, на 1 матч.
Гончаренко: половина стадиона уходит с матча - это никто не показывает, а оператор бегает за мной
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о дисквалификации за мат в адрес судей в РПЛ и возможных санкциях в отношении президента клуба Евгения Гинера.
Фото: Sport24
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