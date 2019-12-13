Рахимов может возглавить "Крылья Советов"

В ближайшие дни должен решится вопрос о судьбе Миодрага Божовича на посту главного тренера "Крыльев Советов", сообщает в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов.

Фото: "Спорт день за днём"

"10 декабря прошел совет директоров, который признал результаты команды в первой части сезона "неудовлетворительными". Клубу надо найти 500 тысяч евро, чтобы выплатить сербскому специалисту неустойку за разрыв контракта. По моей информации, новый главным тренером самарцев, в случае ухода Божовича, может стать Рашид Рахимов", - написал Карпов.