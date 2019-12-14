Бывший капитан "Оренбурга" Дмитрий Андреев вспомнил об опыте работы с главным тренером Леонидом Слуцким в дубле "Уралана" в 2003 году.
"Не знаю, откуда у него столько энергии, это какая-то внутренняя сила. Организация во всем — если про поле, то каждый четко знал свою роль. У Слуцкого я играл центрального защитника, опорника и крайнего защитника. Когда люди об этом узнают, спрашивают: "Да как, ты — и крайнего защитника?" Просто мне нужно было не носиться по всему флангу, а строго выполнять свои функции. В молодежном чемпионате-2003 мы заняли второе место, проиграли только "Динамо" Силкина.
При этом первый круг я пропустил. После зимних сборов Слуцкий оставил меня в команде, но у меня не было агента, поэтому всеми вопросами занимался человек из клуба. Он сказал: "У тебя будет зарплата 500, а я тебе сделаю 1000". Мне было все равно, главное — играть. С президентом что-то не сложилось, поэтому меня не заявили. Очень хорошо помню этот момент, когда Слуцкий подошел за день до первого тура: "Дим, извини, ты не играешь". Это был финиш: вернулся в футбол спустя полгода, прошел сборы с профессиональной командой — и не могу играть.
На месяц я выпал — опять ничего не хотел. Спасибо Слуцкому, он позвал обратно и пообещал заявить на второй круг. Почти полгода Слуцкий мне платил 12 тысяч рублей из своего кармана — я же был без контракта и просто тренировался.
После сезона Слуцкий собрал команду на банкет. Пел, танцевал, каждому посвятил стих. Захочешь — не сделаешь такое, это дар. Прямо на банкете Слуцкому позвонили. Смотрим — покраснел, вспотел, просит кофе. "Викторыч, что случилось?" Оказалось, ему позвонил Илюмжинов и срочно вызвал к себе. Вернулся через час: "Меня назначают тренером основы", — приводит слова Андреева Sports.ru.
Экс-капитан "Оренбурга" Андреев: в дубле "Уралана" Слуцкий платил мне зарплату из своего кармана
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