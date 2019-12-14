» » Экс-капитан "Оренбурга" Андреев: в дубле "Уралана" Слуцкий платил мне зарплату из своего кармана

Экс-капитан "Оренбурга" Андреев: в дубле "Уралана" Слуцкий платил мне зарплату из своего кармана

Бывший капитан "Оренбурга" Дмитрий Андреев вспомнил об опыте работы с главным тренером Леонидом Слуцким в дубле "Уралана" в 2003 году.

"Не знаю, откуда у него столько энергии, это какая-то внутренняя сила. Организация во всем — если про поле, то каждый четко знал свою роль. У Слуцкого я играл центрального защитника, опорника и крайнего защитника. Когда люди об этом узнают, спрашивают: "Да как, ты — и крайнего защитника?" Просто мне нужно было не носиться по всему флангу, а строго выполнять свои функции. В молодежном чемпионате-2003 мы заняли второе место, проиграли только "Динамо" Силкина.

При этом первый круг я пропустил. После зимних сборов Слуцкий оставил меня в команде, но у меня не было агента, поэтому всеми вопросами занимался человек из клуба. Он сказал: "У тебя будет зарплата 500, а я тебе сделаю 1000". Мне было все равно, главное — играть. С президентом что-то не сложилось, поэтому меня не заявили. Очень хорошо помню этот момент, когда Слуцкий подошел за день до первого тура: "Дим, извини, ты не играешь". Это был финиш: вернулся в футбол спустя полгода, прошел сборы с профессиональной командой — и не могу играть.

На месяц я выпал — опять ничего не хотел. Спасибо Слуцкому, он позвал обратно и пообещал заявить на второй круг. Почти полгода Слуцкий мне платил 12 тысяч рублей из своего кармана — я же был без контракта и просто тренировался.

После сезона Слуцкий собрал команду на банкет. Пел, танцевал, каждому посвятил стих. Захочешь — не сделаешь такое, это дар. Прямо на банкете Слуцкому позвонили. Смотрим — покраснел, вспотел, просит кофе. "Викторыч, что случилось?" Оказалось, ему позвонил Илюмжинов и срочно вызвал к себе. Вернулся через час: "Меня назначают тренером основы", — приводит слова Андреева Sports.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Слуцкий Андреев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Сульшер: сейчас не задумываюсь о месте в топ-4 АПЛ
"ПСЖ" готов выкупить Икарди, но трансферу может помешать жена игрока
Смертин: Терри перед матчами "Челси" валял дурака: ковырялся в носу и давал попробовать другим 2
Экс-капитан "Оренбурга" Андреев: в дубле "Уралана" Слуцкий платил мне зарплату из своего кармана
Ибрагимович: Мбаппе — мой любимый футболист. Он выделяется на фоне остальных
Паредес: предпочитаю взять Кубок Либертадорес с "Бокой", чем ЛЧ и "Золотой мяч" 2
Лэмпард: я не стану просить руководство "Челси" купить Мбаппе, Роналду и Месси
"Арсенал" открестился от слов Озила о преследованиях уйгуров в Китае
Грушевский: ЦСКА будет вознагражден за работу до последнего в ЛЕ в весенней части чемпионата. Скриньте!
Озил обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае 1
Моуринью – Орье: ошибаешься, если думаешь, что сможешь высмеивать меня
Моуринью написал письмо тяжелобольному фанату
Кисляк: первую ошибку Бердыев прощает, после второй вылетаешь из состава на несколько месяцев 1
"Ривер Плейт" выиграл Кубок Аргентины
РПЛ на паузе, так что пора переходить на европейский футбол. Не рассказывайте Евсееву, но главное в нём – голы 1
Эмери отказался возглавить "Эвертон" 1
Гусев: Яшина оскорбляли так, как кому-то сегодня и не снилось. И никто не защищал 13
Варан: Роналду — удивительный человек и футболист. У меня нет слов, чтобы описать его
Вальверде: 3 очка с "Сосьедадом" имеют такую же ценность, как и с "Реалом"
Коул: я бы хотел, чтобы "Золотой мяч" выиграл защитник, но Месси и Роналду — ненормальные
Лэмпард: "Челси" хочет от Пулишича большего
"Матч ТВ" покажет клубный чемпионат мира по футболу 2
Клопп вместе с игроками "Ливерпуля" осчастливил 9-летнего болельщика в госпитале
Экс-президент "Локомотива": Дзюба постарается выжать максимум из нового контракта с "Зенитом" 5
Милнер: удивительно наблюдать, как "Ливерпуль" меняется и развивается
Флик: "Бавария" хочет завершить первый круг Бундеслиги тремя победами
Клопп: Милнер — авторитетная личность в раздевалке, он заботится о себе и о других
"ПСЖ" ведет переговоры с "Ювентусом" об обмене экс-игрока "Зенита" Паредеса на Джана
Влашич: борьба за титул РПЛ не окончена, ЦСКА в гонке! 38
Пономарев об отстранении Гинера: Леннорович - человек очень деликатный. То, что он сорвался, меня удивило, но понять его можно 3
Все новости