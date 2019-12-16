Бывший полузащитник "Зенита" Валерий Цветков подвел итоги выступления петербургской команды в первой части сезона.
— Как вам первая часть сезона в исполнении "Зенита"?
— Провалом это назвать нельзя. Просто уровень российского футбола сильно отличается от европейского. У "Зенита" мало конкуренции, мы варимся в этой мешанине. Нет серьезных игр. В итоге где-то сбавляется темп. А потом, когда мы выходим играть против европейских команд, сразу появляются другие скорости. Для наших клубов — без шансов.
— Сергей Семак справляется со своей ролью?
— Если смотреть по турнирной таблице РПЛ, то да. Но, повторюсь, в Европы не все складывается удачно. Возможно, мы слишком многого требуем. Человек идет на первом месте в РПЛ. Это очень достойный результат. А по Лиге чемпионов нужно сделать анализ и готовиться к следующему году, чтобы не выступить так бледно.
— Основная претензия к тренерскому штабу — отсутствие игры, несмотря на наличие результата.
— Нет динамики. У нас в конце 90-х и начале нулевых, может, не было такого мастерства, но мы выходили все 90 минут играть на максимуме. А сейчас команда играет очень экономно. Возможно, это не нравится болельщикам. Нет энергии, нет прессинга серьезного. И от этого теряется смысл игры и антураж.
Sport24.ru
Цветков: возможно, мы слишком многого требуем от Семака
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