"Локомотив" возобновил интерес к аргентинскому защитнику "Спортинга" Маркосу Акунье, передает A BOLA. Московский клуб, наряду с итальянским "Наполи", попытается приобрести 28-летнего игрока в ближайшее трансферное окно.
Еще год назад, по данным португальских СМИ, Акунью хотел купить "Зенит", который предлагал 16 млн евро плюс 4 млн в виде бонусов, но "Спортинг" не устроили такие условия. Накануне появились сообщения, что "Зенит" снова попытается договориться по игроку.
Отмечается, что сейчас трансферная стоимость Акуньи заметно снизилась. "Спортинг" готов расстаться с игроком за 10-12 млн евро. В 2017 году лиссабонцы купили Акунью у аргентинского "Расинга" за 9,6 млн евро.
Контракт Акуньи со "Спортингом" рассчитан до 2023 года. Сумма отступных в его контракте — 60 млн евро.
В текущем сезоне Акунья провел за "Спортинг" 19 матчей и забил 1 гол. В его активе 27 матчей за сборную Аргентины.
Sport24
"Локомотив" включился в борьбу за игрока "Спортинга" Акунью
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