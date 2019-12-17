Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал информацию о том, что он вошел в консультативный совет "Динамо".
В текущий состав входят: Георгий Веренич, Михаил Гершкович, Сергей Захаров, Александр Ивлев, Вадим Ковалев, Лев Лещенко, Владимир Пильгуй, Джордж Рижинашвили, Николай Соломон, Петр Фрадков, Михаил Эскиндаров и председатель — Сергей Степашин.
"Я был в общественном совете и раньше, но сегодня это было как-то зафиксировано официально. Вчера был консультативный совет, руководство накладывало стратегические планы и развитие клуба. Я буду заниматься персональной стороной культурной программы команды. Это необходимо для того, чтобы футболисты интегрировались и дружно общались. На сегодняшний день не было такой возможности, потому что футболисты только выходили из отеля сразу на футбольное поле. Сейчас же будет все грамотно, будет великолепный подход, который будет структурирован, задачи всем обозначены. В общем, все встало на новые рельсы, все сделано грамотно и профессионально в плане дальнейшей перспективы клуба.
Для меня это почетно, я 60 лет болею за "Динамо", это мой клуб. Я играл за "Динамо", я жил со многими спортсменами, я знал многих легендарных игроков команды. Может ли сегодняшнее "Динамо" рассчитывать попасть на еврокубки? Есть такая надежда, сейчас в клубе идет мощное переформатирование. Я думаю, что после этого сезона "Динамо" уже летом будет намного сильнее. Хотелось бы, чтобы в этом сезоне команда была в пятерке и играла в еврокубках" — сказал Лещенко в беседе с Sport24.
Лев Лещенко: я буду заниматься персональной стороной культурной программы "Динамо"
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