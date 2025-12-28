В борьбе за индивидуальное признание Ямаль опередил ряд звёзд мирового уровня. В шорт-лист номинации входили Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия (оба - "ПСЖ"), Килиан Мбаппе ("Реал"), а также его одноклубник Рафинья.
Церемония вручения проходит в Дубае, где в эти минуты подводят футбольные итоги сезона.
Напомним, ранее был назван лучший тренер уходящего года - ее получил наставник "ПСЖ" Луис Энрике.
Назван лучший нападающий 2025 года - это игрок "Барселоны"
Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль стал обладателем награды Globe Soccer Awards в номинации лучший нападающий года.
Фото: ФК "Барселона"