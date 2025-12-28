Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
Тоттенхэм1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
0 - 0 0 0
Сассуоло1 тайм
Аталанта
22:45
ИнтерНе начат

Назван лучший нападающий 2025 года - это игрок "Барселоны"

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль стал обладателем награды Globe Soccer Awards в номинации лучший нападающий года.
Фото: ФК "Барселона"
В борьбе за индивидуальное признание Ямаль опередил ряд звёзд мирового уровня. В шорт-лист номинации входили Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия (оба - "ПСЖ"), Килиан Мбаппе ("Реал"), а также его одноклубник Рафинья.

Церемония вручения проходит в Дубае, где в эти минуты подводят футбольные итоги сезона.

Напомним, ранее был назван лучший тренер уходящего года - ее получил наставник "ПСЖ" Луис Энрике.

