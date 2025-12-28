"Контракт Алексея с "Крыльями", по официальной информации, до лета 2026-го, но инсайдеры сообщали об опции продления еще на год? Да, так это и есть", - передает слова агента "Спорт день за днем".
Алексей Сутормин пополнил состав "Крыльев Советов" в минувшее летнее трансферное окно, перейдя из "Зенита" в качестве свободного агента. За самарскую команду 31-летний крайний нападающий провел 16 матчей в РПЛ и 6 игр в Кубке России, не отметившись результативными действиями за 871 минуту игрового времени.
Агент Сутормина сообщил подробности контракта игрока с "Крыльями Советов"
Александр Клюев, агент вингера "Крыльев Советов" Алексея Сутормина, рассказал о сроках соглашения между игроком и клубом.
Фото: ФК "Крылья Советов"