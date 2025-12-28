Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
Тоттенхэм1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
0 - 0 0 0
Сассуоло1 тайм
Аталанта
22:45
ИнтерНе начат

Агент Сутормина сообщил подробности контракта игрока с "Крыльями Советов"

Александр Клюев, агент вингера "Крыльев Советов" Алексея Сутормина, рассказал о сроках соглашения между игроком и клубом.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Контракт Алексея с "Крыльями", по официальной информации, до лета 2026-го, но инсайдеры сообщали об опции продления еще на год? Да, так это и есть", - передает слова агента "Спорт день за днем".

Алексей Сутормин пополнил состав "Крыльев Советов" в минувшее летнее трансферное окно, перейдя из "Зенита" в качестве свободного агента. За самарскую команду 31-летний крайний нападающий провел 16 матчей в РПЛ и 6 игр в Кубке России, не отметившись результативными действиями за 871 минуту игрового времени.

