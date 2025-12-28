Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
Тоттенхэм1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
0 - 0 0 0
Сассуоло1 тайм
Аталанта
22:45
ИнтерНе начат

"Погнался за длинным рублем". Терехин - о возможном переходе нападающего "Динамо" в "Спартак"

Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин отреагировал на информацию о возможном трансфере 21-летнего вингера Ульви Бабаева в "Спартак".
Фото: ФК "Динамо"
"Как пишут, Бабаев погнался за длинным рублем и повышением зарплаты. Обычно такая мотивация не приводит ни к чему хорошему. Потому что если смотреть на другие параметры, то неясно, где он еще выиграет", - сказал Терехин.

Напомним, ранее сообщалось, что 21-летний фланговый нападающий московского "Динамо" Ульви Бабаев может подписать контракт со столичным "Спартаком".

Бабаев - воспитанник академии бело-голубых. В текущем сезоне вингер принял участие в 15 матчах за "Динамо" в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет 5 забитых голов.

Источник: "Чемпионат"

