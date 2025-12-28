"Погнался за длинным рублем". Терехин - о возможном переходе нападающего "Динамо" в "Спартак"

"Как пишут, Бабаев погнался за длинным рублем и повышением зарплаты. Обычно такая мотивация не приводит ни к чему хорошему. Потому что если смотреть на другие параметры, то неясно, где он еще выиграет", - сказал Терехин.
Напомним, ранее сообщалось, что 21-летний фланговый нападающий московского "Динамо" Ульви Бабаев может подписать контракт со столичным "Спартаком".
Бабаев - воспитанник академии бело-голубых. В текущем сезоне вингер принял участие в 15 матчах за "Динамо" в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет 5 забитых голов.
Источник: "Чемпионат"
Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин отреагировал на информацию о возможном трансфере 21-летнего вингера Ульви Бабаева в "Спартак".
Фото: ФК "Динамо"