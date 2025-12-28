Новости
Агент Гурцкая назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ
"Будьте добрее": Соболев обратился к болельщикам
7
"Зенит" готов рассматривать предложения по Жерсону от 40 млн евро - "СЭ"
8
Бонгонда может покинуть "Спартак" бесплатно
7
Генич рассказал, что помешало возвращению Шварца в "Динамо"
2
Матчи
18
Скрыть
Сегодня (5)
Завтра (1)
Вчера (12)
Сандерленд
1 - 1
1
1
Лидс
Завершен
Кристал Пэлас
0 - 1
0
1
Тоттенхэм
Завершен
Милан
3 - 0
3
0
Верона
Завершен
Кремонезе
0 - 2
0
2
Наполи
Завершен
Болонья
1 - 1
1
1
Сассуоло
Завершен
Ноттингем Форест
1 - 2
1
2
Манчестер Сити
Завершен
Арсенал
2 - 1
2
1
Брайтон
Завершен
Бернли
0 - 0
0
0
Эвертон
Завершен
Вест Хэм
0 - 1
0
1
Фулхэм
Завершен
Брентфорд
4 - 1
4
1
Борнмут
Завершен
Ливерпуль
2 - 1
2
1
Вулверхэмптон
Завершен
Челси
1 - 2
1
2
Астон Вилла
Завершен
Парма
1 - 0
1
0
Фиорентина
Завершен
Лечче
0 - 3
0
3
Комо
Завершен
Торино
1 - 2
1
2
Кальяри
Завершен
Удинезе
1 - 1
1
1
Лацио
Завершен
Пиза
0 - 2
0
2
Ювентус
Завершен
Рома
22:45
Дженоа
Не начат
Названа лучшая сборная года по версии Globe Soccer Awards
Вчера, 20:17
Сборная Португалии получила престижное признание на церемонии Globe Soccer Awards, став лучшей национальной командой 2025 года.
Фото: Сборная Португалии
Награждение проходит в Дубае, где в эти минуты подводят футбольные итоги года.
Такой статус стал результатом успешного сезона команды Роберто Мартинеса. В уходящем году португальцы завоевали титул Лиги наций, одолев сборную Испании в финальном матче, судьба которого решилась в серии пенальти.
Помимо этого, национальная команда уверенно прошла отборочный этап к чемпионату мира 2026 года, заняв первое место в своей группе. Португалия опередила в квалификации сборные Ирландии, Венгрии и Армении, досрочно обеспечив себе участие в мировом первенстве.
Сборная Португалии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
