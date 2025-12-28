Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
СассуолоЗавершен

Названа лучшая сборная года по версии Globe Soccer Awards

Сборная Португалии получила престижное признание на церемонии Globe Soccer Awards, став лучшей национальной командой 2025 года.
Фото: Сборная Португалии
Награждение проходит в Дубае, где в эти минуты подводят футбольные итоги года.

Такой статус стал результатом успешного сезона команды Роберто Мартинеса. В уходящем году португальцы завоевали титул Лиги наций, одолев сборную Испании в финальном матче, судьба которого решилась в серии пенальти.

Помимо этого, национальная команда уверенно прошла отборочный этап к чемпионату мира 2026 года, заняв первое место в своей группе. Португалия опередила в квалификации сборные Ирландии, Венгрии и Армении, досрочно обеспечив себе участие в мировом первенстве.

