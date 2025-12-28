Названа лучшая сборная года по версии Globe Soccer Awards

Сборная Португалии получила престижное признание на церемонии Globe Soccer Awards, став лучшей национальной командой 2025 года.

Фото: Сборная Португалии

Награждение проходит в Дубае, где в эти минуты подводят футбольные итоги года.



Такой статус стал результатом успешного сезона команды Роберто Мартинеса. В уходящем году португальцы завоевали титул Лиги наций, одолев сборную Испании в финальном матче, судьба которого решилась в серии пенальти.



Помимо этого, национальная команда уверенно прошла отборочный этап к чемпионату мира 2026 года, заняв первое место в своей группе. Португалия опередила в квалификации сборные Ирландии, Венгрии и Армении, досрочно обеспечив себе участие в мировом первенстве.