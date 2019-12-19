Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб в ДТП, сообщается на странице "Футбол Мордовии" ВКонтакте.
"Сегодня ночью по дороге из Москвы в Саранск с конференции РФС в автокатастрофе трагически погиб президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков. Нет слов, чтобы описать всю горечь утраты. Светлая память замечательному человеку, посвятившему свою жизнь футболу и его развитию в родной республике. От лица всей спортивной общественности выражаем искренние и глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Александра Викторовича", — говорится в сообщении.
"Мордовия" занимает 18-е место в таблице ФНЛ.
Президент Федерации футбола Мордовии погиб в автокатастрофе
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