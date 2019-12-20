Лучший бомбардир прошлого сезона, новички «Спартака» и Андрей Лунев. О разочарованиях первой части чемпионата

Здесь те, для кого прошедшие 19 туров сложились не лучшим образом.
Андрей Лунев, «Зенит»
После домашнего чемпионата мира всерьёз спорили, кто должен стать преемником Акинфеева в сборной — Гильерме или Лунев. У вратаря «Зенита» не было и нет явных преимуществ в этом соперничестве (в случае с российским бразильцем это игра на выходе и начало атак), но по общему уровню не сказать, что Лунев был существенно хуже.
Проблемы начались ещё в прошлом году, когда Лунев напропускал глупостей в ноябре-декабре, а потом чудил на кубке «Матч Премьер». С тех пор уверенность вратарь так и не вернул, а летом совсем очевидной стала главная проблема Лунева — дальние удары. После поражения в Суперкубке вину кипера признавал даже Семак.
Михаил Кержаков отлично провёл заключительный отрезок этого года. Андрей Лунев вроде как травмирован (подробностей мы не знаем), но даже будь он трижды здоров, при таком сменщике возвращать де-юре первого номера нет смысла.
Игорь Смольников, «Зенит»
Когда летом питерцы купили Караваева, было понятно, что это более атакующий и смелый вариант, и сильные стороны нового защитника будут больше востребованы на внутренней арене. Даже Семак отмечал, что в разрушении Смольников лучше: следовательно, это более подходящий вариант к Лиге чемпионов.
Но на уровне ЛЧ Смольников играть всё равно не готов — там его сильные стороны просто таковыми не выглядят. В итоге «Зениту» игрок не нужен совсем: обороняться у него получается только против условного «Урала», а необходимый атакующий объём он не способен дать и в РПЛ. Был бы смысл говорить о возможном смещении Караваева на левый фланг, но там уже отлично справляющийся Дуглас Сантос.
Соломон Кверквелия, «Локомотив»
Что произошло с Сабой — вопрос серьёзный. В 2018-м за него предлагал 10 миллионов евро «Лестер», а в текущем сезоне защитник практически не выходил на поле. Сёмин говорил о том, что Кверквелия не может набрать кондиции, но звучит это странно — форма не набирается по полгода.
В итоге некогда основному защитнику и местами даже вдохновителю «Локо» (Саба очень яркий и весёлый парень) досталось за полгода три матча — тайм против «Тамбова», два часа на Кубок и ничего не значащая игра в шестом туре ЛЧ с «Атлетико». Успеха команда добилась только в одной встрече из трёх, да и то — с «Тамбовом» вытащил Крыховяк.
И вроде бы выход Сабы в отдельных матчах буквально напрашивался, но Семин предпочитал даже Магкеева на месте грузинского игрока.
Илья Кутепов, «Спартак»
В какой-то момент придется признать, что это никакое не переходное и, похоже, не временное. Это всего лишь уровень Кутепова.
Центральный защитник «Спартака», несмотря на возлагаемые на него не первый год надежды, вновь не сумел показать стабильный уровень. Взять хотя бы из последних матчей: против «Арсенала» Кутепов на ровном месте бросил Луценко и замерев наблюдал, как нападающий кладет победный гол. Противостояние с Дзюбой в матче с «Зенитом» наверняка помните сами: даже Обляков из ЦСКА увереннее пихался с Артемом.
Ошибки Кутепова носят разный характер и по этой причине с ними только сложнее бороться. Какой-то одной - явной - проблемы у защитника нет.
Дмитрий Живоглядов, «Уфа»
Латераль планомерно прогрессировал в «Уфе», а его летний переход в «Локо» выглядел вполне закономерным: «железнодорожники» вроде как не собирались продлевать трудолюбивого, но твердолобого в футбольном плане Игнатьева. «Локомотиву» - качественный игрок с российским паспортом, Живоглядову — повышение, команда, которая уже пробилась в Лигу чемпионов. Разве что-то могло в этой ситуации пойти не так?
Могло. Уже после подписания Живоглядова московский клуб продлил соглашение с Игнатьевым. Конкуренцию относительно молодому защитнику выиграть не удалось, и в матчах Лиги чемпионов он так и не выше на поле. Семин посчитал, что бывалый, пусть и безыдейный Игнатьев будет уместнее.
Правда, пенять только на тренера не получится - в том же Оренбурге Живоглядов провёл очень плохую игру.
Андреа Шюррле, «Спартак»
Легендарный немец наделал много шуму своим прибытием в Москву и заставил болельщиков других столичных команд поднапрячься за свои первые недели пребывания в России. Но потом случилось классическая для «Спартака» оказия — футболист то ли не хочет, то ли не может, то ли тренер его использует не так, как нужно.
С момента своего выздоровления Шюррле не провёл ни одной сильной игры, а между делом рассказывал в прессе, что подумывает насчёт завершения карьеры после этого сезона. Хорошо хоть «Спартак» его не выкупил, а уж «Локомотив», у которого был перехвачен нападающий, может только поблагодарить красно-белых.
Ильзат Ахметов, ЦСКА
Впечатляющий регресс показал полузащитник ЦСКА. Год назад много писали про преображение хавбека, который просидел какое-то время в отделе кадров «Рубина», но казанская бумажная работа, видимо, стимулирует сильнее, чем игра в Лиге Европы и РПЛ.
В текущем сезоне Ахметов вовсе не показывает уровень, близкий к лучшим матчам прошлого года — например, против «Зенита» дома. Полузащитник стал существенно хуже в плане видения поля и смелости принимаемых решений: Ахметов обрусел в худшем смысле этого слова, потому что стал играть, как большинство хавбеков нашей лиги.
Гус Тил, «Спартак»
Самый дорогой (купленный) футболист в истории «Спартака» здорово начал — две голевые передачи в Грозном, победный гол «Крыльям». Но полузащитник пропал, когда пошла чудовищная серия, оказавшаяся концом Кононова в «Спартаке» - и так и не вернулся.
При Тедеско Тил не проявил себя вообще никак, хотя немец давал игроку несколько возможностей в РПЛ. Что происходит с футболистом, который так лихо начал, и уже спокойно рассуждал о фанатах и о том, как ему нравится в Народной команде, совершенно непонятно, но пока — это главный провал Цорна.
Клинтон Н'Жи, «Динамо»
Парень здорово развеселил (хотя, может, и возмутил кого-то) публику, когда только перебрался в Москву, но с тех самых пор эта дурацкая история с порно — единственное, с чем стойко ассоциируется футболист в России. У него было только одно важное и полезное действие за бело-голубых — гол против ЦСКА, - но если вы его помните, понимаете, насколько Нжи повезло в эпизоде.
Тот же Шиманьский провёл полгода в «Динамо» не лучшим образом, но его действия на поле в среднем оправданы и понятны, к тому же поляк был просто лучше. А вот Н'жи не впечатляет совсем — вечно что-то выдумывает на ровном месте (прет на защитников, неуместно финтит, бьёт, когда можно обострить) и портит большинство атак, которые случайным образом пошли через него.
Федор Смолов, «Локомотив»
Теперь забавно вспоминать, как Федор Смолов рассказывал про желание сделать карьеру в Европе, потому что в «Локо», который некоторые персональные фанаты форварда расценивали как трамплин, некогда лучший бомбардир чемпионата деградировал окончательно.
Смолов совсем не показал себя во второй подряд Лиге чемпионов. Осенью у него вновь была травма, но пропустил нападающий только месяц. И ладно еврокубки — но Семин остро нуждался в лидерах на заключительном отрезке, который команда круто проваливала даже в РПЛ. Опытный Смолов не дал партнёрам ничего.
Фёдор Чалов, ЦСКА
У нападающего не такая плохая статистика, но этой осенью мы ждали от него совершенно другого уровня. В прошлом сезоне Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата и вроде как мог уехать в АПЛ, но последние несколько месяцев показали, что даже о «Кристал Пэлас» игроку мечтать пока рано.
Чалов стал намного хуже в реализации моментов, проблемы возникали даже с пенальти. Сложности возникли даже с подыгрышем, который всегда был у Федора на уровне. Синдром второго сезона тяжело переживает весь ЦСКА, но Чалов — в особенности.
Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив, Евгений Семенов, Sport24, ФК "Спартак", РПЛ
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