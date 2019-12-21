В то же время интерес к 20-летнему футболисту проявляют и другие российские клубы — московские "Спартак" и "Динамо", а также "Ростов" и "Рубин".
Шкурин с 2016 года выступал за "Витебск", а в начале 2019-го перешел в "Энергетик-БГУ". За свой новый клуб форвард провел в чемпионате Белоруссии 26 матчей, в которых забил 19 мячей, став лучшим бомбардиром турнира, и сделал 7 результативных передач.
В активе Шкурина также 6 матчей и 1 гол за молодежную сборную Белоруссии U21. Transfermarkt оценивает форварда в 750 тысяч евро.
ЦСКА близок к покупке лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии
Белорусский нападающий минского клуба "Энергетик-БГУ" Илья Шкурин близок к переходу в московский ЦСКА, который тренирует его соотечественник Виктор Гончаренко. Об этом сообщает "Прессбол".
Фото: ФК "Энергетик-БГУ"
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