Экс-спортивный директор РФС Николай Писарев рассказал, какое нововведение может повысить интерес к чемпионату России.
"Считаю, расширять чемпионат просто некуда — в стране нет такого количества благополучных команд. Но увеличение числа матчей за счет изменения формулы турнира я приветствую. Думаю, президент любого российского топ-клуба будет за. Не хочу обидеть середняков и аутсайдеров, но лидеры РПЛ заинтересованы чаще встречаться не с ними, а друг с другом. Это же дополнительный зрительский интерес, доход в бюджет.
Я — за плей-офф. Помню еще по 90-м, в матчах на выбывание в еврокубках начинался совсем другой футбол. Если в группе европейские гранды могли относиться к нам немного снисходительно, то потом включались на полную катушку. И даже "Спартак" переставал быть конкурентоспособным.
При этом я не призываю девальвировать регулярный чемпионат. Можно ведь придумать схему, при которой команды сохранят мотивацию занять более высокое место. Чтобы вступить в плей-офф с более поздней стадии, получить преимущество своего поля в играх навылет", — приводит слова Писарева "Советский спорт".
Писарев: в РПЛ необходимо вводить плей-офф
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