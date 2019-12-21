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Игнатьев: расширение РПЛ до 18-ти команд? Это приведет к большему количеству проходных матчей

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился мнением по поводу возможных реформ в структуре чемпионата РПЛ. Напомним, что руководство Премьер-лиги рассматривает варианты с увеличением числа участников турнира и проведением плей-офф.
Фото: "СЭ"
- Честно говоря, к обеим идеям отношусь негативно, - сказал Игнатьев. - Если мы говорим о 18-ти командах, то у нас здесь не хватает времени на подготовку для сборников, для наших команд, участвующих в еврокубках. Можно сейчас пробежаться по тому, как готовились наши команды: приходилось играть через два дня на третий. Это явно не идет на пользу нашим представителям в европейских турнирах. Второй момент: где у нас найдутся футболисты на 18 команд? Мы и так жалуемся на то, что во второй да и, наверное, в первой восьмерке не хватает игроков. Получается, будет еще несколько проходных матчей, к которым мы уже и так себя приучили. Каким образом мы можем изменить ситуацию, если придут еще два клуба из ФНЛ? Как и за счет кого они будут комплектоваться? Мое мнение, нам надо увеличивать не количество команд, а интенсивность игр, объем беговой и скоростной работы. Это достигается за счет тренировочного процесса.

- Вариант с плей-офф? Помню, в 2012-м году у нас уже был подобный опыт, - продолжил Игнатьев. - Наша Премьер-лига переходила тогда на систему "осень-весна". По прошествии двух кругов команды были разделены на первую и вторую восьмёрки. Первая боролась за призовые места, во второй определялись кандидаты на вылет. Если к первой восьмерке интерес у болельщиков был, то на вторую народ совсем перестал ходить - интерес совсем пропал. А нам ведь надо повышать посещаемость, повышать интерес к нашему чемпионату. Не знаю, надо посмотреть, что именно там предложат участникам чемпионата. Но если мы вспомним то, что было в 2012-м году, в особенности турнир во второй части таблицы, то это, конечно же, не воодушевляет.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Игнатьев
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