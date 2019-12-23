Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков предположил, почему Олег Кононов провалился на посту главного тренера московской команды.
— Почему Кононов провалился в "Спартаке"?
— Потому что я ушел! Шучу. Думаю, ему было тяжело работать под таким прессом. У Олега Георгиевича есть свое видение футбола, мне оно нравится. Поговорили, когда уходил из "Спартака", сказал ему, что для такой тактики, наверное, нужен определенный подбор футболистов, которые носятся, прессингуют.
— После каждого выступления Кононова уничтожали. Это реакция на него самого или на "Спартак"?
— Затрудняюсь сказать. Нам Кононов всегда говорил, что хочет спартаковский футбол: стеночки, забегания. Играли довольно неплохо, на сборах потихоньку вырисовывалась цельная картина, игровой рисунок. А потом раз — и все быстро поломалось.
Кононов говорил, чтобы мы на поле не ругались, не кричали матом: "Это некрасиво". Но это ведь футбол, эмоции. Бывает, что не обходится без крепких выражений. Иногда нужно кому-то напихать, чтобы глаза загорелись. Возможно, пропали эмоции, и ушел результат.
Глушаков предположил, почему Кононов провалился в "Спартаке"
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