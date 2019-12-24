Бутенко: запрет на публичную критику арбитров приведет к самоизлечению проблемы

Известный в прошлом футбольный судья, член судейско-инспекторского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко прокомментировал решение РФС о введение запрета на публичную критику арбитров, а также высказался о проблемах судейства в России.
"Во-первых, я считаю это абсолютно правильной санкцией со стороны руководства РФС. Все-таки футбольное сообщество должно совершенствоваться достаточно гармонично, и если судьи являются неотъемлемой частью футбольного спектакля, а это совершенно так, то и этика должна присутствовать и по отношению к ним. Истерия, которая порой допускается в отношении арбитров, имеет длинные корни, которые идут из Советского Союза. Огульная критика арбитров приносит больше вреда, нежели помогает судьям исправить ошибки, которые допускаются. Я ни в коей мере не защищаю арбитров, потому что с каждым годом количество ошибок, к сожалению, увеличивается. Причин много. Дело в том, что уровень индивидуального и командного мастерства у нас за последние 5-7 лет резко снизился. Мое мнение основывается не на выступлениях наших клубов в еврокубках, а на технико-тактических критериях, которые происходят в РПЛ, не говоря уже о ФНЛ. У нас большинство игр основывается на потерях мяча и единоборствах в борьбе за мяч. Отсутствие нормального уровня индивидуального и командного мастерства и приводит к тому, что некоторые ошибки арбитров влияют не только на ход игры, но и на результат матча. Но зачастую на результат матча влияют не судейские ошибки, а ошибки футболистов, которые не могут выполнить пас на 30-40 метров, не могут реализовывать моменты.
Мне очень нравится, как поставлен вопрос о высказываниях в отношении судей в Англии. Там никто не сомневается, что это спортивное шоу, и все силы направлены на совершенствование этого шоу, чтобы народ получал зрелище. И те же ошибки судей, на мой взгляд, тоже как-то влияют на интерес, подогревают его. Но самое главное, что в АПЛ запрещена огульная критика судей. Там принимают меры касательно ошибок арбитров, но если представитель какого-либо клуба обвиняет арбитров, к нему применяются жесткие санкции. Достаточно вспомнить Арсена Венгера, который в одной из игр допустил неэтичное поведение по отношению к судье и получил за это штраф и дисквалификацию на несколько игр.
Поэтому руководители идут в абсолютно правильном направлении. Если посмотреть отчеты по матчам, то можно увидеть, что они пестрят в основном не тем, как проходила игра, а пестрят вопросами журналистов про судейство: «Насколько арбитр повлиял на ход игры?», «Помешал ли он вашей команде раскрыться?» и так далее. Все вокруг судейства. Когда в СМИ поднимается вопрос о судействе, в обсуждении этого вопроса принимают участие очень много людей, и вокруг этого можно создать проблему и описывать ее от тура к туру. На мой взгляд, эти действенные меры приведут к самоизлечению, многие нравственные силы будут направлены на совершенствование футбола.
Сегодня ненормальная обстановка вокруг ошибок судей, они есть, проблемы есть. Но их не надо решать истерией и эмоцией, потому что, когда в команде какие-то проблемы, истерику не допускают, а судьи — тоже определенная команда, у них есть тренер, есть тот, кто руководит тренером. И эти люди, которые заказывают музыку в судейском оркестре, несут ответственность, поэтому они заинтересованы в том, чтобы этот коллектив был здоров. Они же самострелом не будут заниматься, поэтому сделан абсолютно правильный шаг, и этот шаг нужно было сделать давно", - цитирует Бутенко Sport24.
Бутенко: запрет на публичную критику арбитров приведет к самоизлечению проблемы
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