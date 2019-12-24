Перейра на русском языке поблагодарил фанатов "Краснодара" за звание лучшего игрока в истории клуба

Бывший игрок "Краснодара" Маурисио Перейра обратился к болельщикам "быков" после того, как уругвайца признали лучшим игроком в истории клуба.

Маурисио ?? Спасибо тебе за игру, за самоотдачу в каждом матче и за то, что нашел время передать привет болельщикам!

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Сегодня Маурисио Перейра победил в голосовании за лучшего игрока в истории ФК «Краснодар» ???

?#Перейра #ВпередБыки pic.twitter.com/Te7PVDifvS — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 24, 2019

Перейра набрал 37,86% голосов, опередив Андреаса Гранквиста и Юру Мовсисяна."Краснодар" для меня — мой второй дом, поэтому все болельщики этого клуба будут навсегда в моем сердце. Спасибо большое за все!" — сказал Перейра.Перейра выступал за "Краснодар" с 2013 по 2019 год. Он провел за команду 201 матч, забил 29 голов и сделал 33 голевые передачи.