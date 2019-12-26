"Ротор" в четверг подтвердил, что Олег Веретенников покинул пост главного тренера второй команды по собственному желанию.
"Вчера Олег Веретенников написал заявление об уходе, руководство сине-голубых удовлетворило его просьбу.
Случившееся стало для клуба неожиданностью, но мы уважаем решение Олега Александровича, благодарим за проделанную работу и желаем успехов на тренерском поприще", — говорится в сообщении волгоградского клуба.
Ранее сообщалось, что Веретенников станет помощником нового главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого. 49-летний специалист возглавлял "Ротор-2" с января 2019 года.
В "Роторе" назвали неожиданностью уход Веретенникова
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»